Schlafverhalten in Deutschland: 40 % bekommen zu wenig Schlaf

Pexels / ivan oboleninov

Neue Daten zum Schlafverhalten in Deutschland geben Anlass zur Besorgnis. Laut aktuellen Umfragen berichten knapp 40 Prozent der Befragten, dass sie in der Regel nicht genug Schlaf bekommen. Über ein Fünftel der Deutschen bewertet die eigene Schlafqualität sogar als schlecht oder sehr schlecht. Angesichts der hohen Bedeutung von ausreichend erholsamem Schlaf für die körperliche und psychische Gesundheit ist dies ein alarmierender Befund.

Wie kann man selbst seine Schlafqualität verbessern?

Es gibt verschiedene Ansätze, um die Schlafqualität zu verbessern und erholsame Nächte zu fördern. Eine der bewährten Methoden ist die Etablierung einer festen Abendroutine. Immer mehr Menschen setzen auch auf natürliche Mittel zur Schlafunterstützung wie CBD (Cannabidiol). Dieses pflanzliche Produkt, das aus der Hanfpflanze gewonnen wird, wirkt beruhigend und angstlösend, was vielen Menschen hilft, schneller in den Schlaf zu finden.



CBD kann mittlerweile an den zahlreichen Verkaufsautomaten im öffentlichen Raum als auch in einer Vielzahl von Online-Shop für CBD-Gras erwerben. Neben CBD können auch Kräutertees aus Baldrian, Kamille oder Lavendel beruhigend wirken und das Einschlafen fördern.

Zudem können beruhigende Rituale wie das Lesen eines Buches, Entspannungstechniken oder eine kurze Meditation vor dem Schlafen helfen, den Körper und Geist in den Ruhezustand zu versetzen. Weitere Methoden zur Verbesserung der Schlafqualität umfassen sportliche Aktivität während des Tages, da Bewegung den Stresspegel senkt und den Schlafzyklus positiv beeinflusst. Auch der Verzicht auf koffeinhaltige Getränke am Nachmittag sowie eine leichte, ausgewogene Abendmahlzeit tragen dazu bei, den Körper auf eine erholsame Nacht vorzubereiten.

Dass es dringend nötig ist, einen gesunden Schlaf zu fördern, zeigen auch folgende Zahlen:

Konzentrationsprobleme führen zu geringerer Leistungsfähigkeit

Besonders besorgniserregend ist der direkte Zusammenhang zwischen unzureichendem Schlaf und der allgemeinen Leistungsfähigkeit. Rund 20 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich täglich zu müde fühlen, um sich auf Arbeit oder Schule zu konzentrieren. Dies führt nicht nur zu einem Verlust an Lebensqualität, sondern auch zu messbaren Produktivitätsverlusten in der Volkswirtschaft. Schlafmangel wirkt sich auf das Gedächtnis, die Reaktionsfähigkeit und die Entscheidungsfindung aus, was in vielen Bereichen zu suboptimalen Ergebnissen führen kann.

Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr

Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen stellt der Schlafmangel auch ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Jährlich werden über 1.500 Straßenverkehrsunfälle auf Übermüdung zurückgeführt, die oft vermeidbar wären, wenn die Betroffenen ausreichend Schlaf bekommen.

Das zeigt, dass Schlaf nicht nur eine individuelle Angelegenheit ist, sondern auch gesamtgesellschaftliche Folgen haben kann. Die Verbesserung der Schlafqualität könnte daher nicht nur das Wohlbefinden des Einzelnen steigern, sondern auch die Volkswirtschaft und die öffentliche Sicherheit entlasten.

Es wird immer deutlicher, dass Schlafmangel in Deutschland ein ernsthaftes Problem darstellt. Neben der Nutzung natürlicher Schlafhilfen sollten auch systematische Ansätze verfolgt werden, um die Schlafgewohnheiten der Bevölkerung zu verbessern. Programme zur Gesundheitsförderung in Unternehmen und Schulen könnten helfen, das Bewusstsein für die Bedeutung von ausreichendem Schlaf zu schärfen und präventiv gegen die negativen Folgen von Schlafmangel vorzugehen.