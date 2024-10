Motor-Yacht-Club Esslingen: Freude auf Frühling

Symbolbild

In einer Halle überwintern die Boote der 80 Mitglieder des Esslinger Vereins, der d

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der Reporter fuhr hier schon öfters vorbei und dachte sich „Mensch wäre das super, hier mal Mitglied zu werden“. Die schönen Motor-Boote, die an der Anlegestelle in Esslingen-Zell liegen, machen Eindruck und vermitteln „Spaß am Wasser“.

Die 80 Mitglieder warten und freuen sich auf den Mai 2025, denn dann geht die Saison wieder los. Einige Mitglieder schippern mit ihren Booten dann in der Sommersaison in die Welt hinaus – teilweise bis nach Kroatien, wo dann Urlaub gemacht wird. Danach geht es wieder zurück an den Esslinger Neckar.

Viele schippern einfach den Neckar hoch und runter. Umweltschützern gefällt das gar nicht. Enten und andere Flussbewohner wie Kraniche und Vögel, Fische werden gestört. Allerdings geschieht dies auch durch die großen Kräne, die meisten Metallschrott befördern…