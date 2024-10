Schuldenfrei: 101 Gemeinden im Südwesten sind reich

Nordseher / pixabay

Schuldenstatistik der Gemeinden in Baden-Württemberg

Laut der aktuellen Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes waren zum Stichtag 31. Dezember 2023 insgesamt 101 von 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg schuldenfrei.

Von Dirk Meyer (kai)

Diese Definition von Schuldenfreiheit umfasst sowohl den Kernhaushalt als auch die Eigenbetriebe der Gemeinden, die keine Kredite, Kassenkredite oder Wertpapierschulden beim öffentlichen oder nicht-öffentlichen Sektor aufweisen.

Vorherrschende Merkmale der schuldenfreien Gemeinden

Die Mehrheit der schuldenfreien Gemeinden liegt in der Größenordnung von unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wobei besonders viele sogar weniger als 5.000 Einwohner aufweisen. Bemerkenswert ist, dass unter den schuldenfreien Gemeinden auch drei mit einer Einwohnerzahl von über 10.000 zu finden sind: Bietigheim-Bissingen, Engen und Lorch. Bietigheim-Bissingen, mit 43.845 Einwohnerinnen und Einwohnern, stellt dabei die größte schuldenfreie Gemeinde dar.

Pro-Kopf-Verschuldung und allgemeine Schuldenlage

Im Gesamten verzeichnen die Gemeinden und deren Eigenbetriebe in Baden-Württemberg eine Verschuldung von 16,6 Milliarden Euro, was zu einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von 1.469 Euro führt. Insbesondere die Stadtkreise zeigen eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung von 2.274 Euro verglichen mit den kreisangehörigen Gemeinden, deren durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.286 Euro liegt.

Tendenzen in der Verschuldung

Die Daten deuten darauf hin, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in kreisangehörigen Gemeinden tendenziell mit der Einwohnerzahl steigt. Innerhalb der gleichen Kategorie an Gemeinden können jedoch erhebliche Unterschiede in der Pro-Kopf-Verschuldung bestehen. Insgesamt haben sich 289 Gemeinden als überdurchschnittlich verschuldet herausgestellt, davon tragen 163 Gemeinden eine Pro-Kopf-Schuldenlast von mehr als 2.000 Euro.

Fazit

Die Schuldenstatistik zeigt ein differenziertes Bild der finanziellen Situation der Gemeinden in Baden-Württemberg. Während eine signifikante Anzahl von Gemeinden schuldenfrei ist, besteht in anderen eine erhebliche Verschuldung, die sowohl von der Größe der Gemeinden als auch von anderen Faktoren abhängt. Die Ergebnisse werfen Fragen auf über die zukünftige Finanzpolitik und die Möglichkeiten zur Schuldenreduzierung in besonders belasteten Kommunen.