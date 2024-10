MHP RIESEN Ludwigsburg im Europapokal: Auftakt im FIBA Europe Cup

Pixabay / gemeinfrei

Ludwigsburg. Die MHP RIESEN Ludwigsburg treten in der aktuellen Basketball-Saison im FIBA Europe Cup an, nachdem sie in der vergangenen Bundesliga-Saison in der ersten Play-Off-Runde ausschieden. Dies markiert die erste Teilnahme der Ludwigsburger in diesem Wettbewerb, der als zweite europäische Ligenstufe unterhalb der Champions League gilt.

Erfahrung und Erfolge

Die MHP RIESEN können auf eine umfangreiche europäische Erfahrung zurückblicken, die sich über sechs Spielzeiten in der Champions League erstreckt. Während dieser Zeit erzielten sie in den Saisons 2017/18 und 2021/22 bemerkenswerte Erfolge, indem sie das Final-Four-Turnier erreichten und 2018 den dritten sowie 2022 den vierten Platz belegten.

Gruppenphase im FIBA Europe Cup

In der Gruppenphase des FIBA Europe Cup wurden die RIESEN der Gruppe H zugeteilt. Ihre Gegner sind die Caledonia Gladiators aus Schottland, JDA Dijon aus Frankreich und BC Trepca aus dem Kosovo.

Das erste Spiel der Ludwigsburger wird am Dienstag, den 8. Oktober 2024, gegen die Caledonia Gladiators in der heimischen MHPArena ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 19:30 Uhr. Die erste Auswärtsbegegnung findet am Mittwoch, den 16. Oktober 2024, beim BC Trepca in Mitrovica statt.

Aktuelle Form in der Bundesliga

Die Form der RIESEN in der 1. Bundesliga ist nach den ersten vier Spieltagen der neuen Saison gemischt. Ihre Bilanz ist ausgeglichen, mit zwei gewonnenen Heimspielen, darunter ein bemerkenswerter 78:70-Sieg gegen den Meister FC Bayern. Im Auswärtsspiel gegen ratiopharm Ulm verloren die RIESEN jedoch mit 63:62 in einem knappen Duell.

Diese Woche stehen die MHP RIESEN Ludwigsburg nicht in der Liga im Einsatz. Nach dem Auftakt im Europapokal folgt am Sonntag, den 13. Oktober 2024, ein Heimspiel im BBL-Pokal gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels, das um 16:30 Uhr beginnt.