Waiblingen: Randale nach Verkehrskontrolle

Waiblingen. In der Nacht von Donnerstag wurden Beamte der Polizei in Waiblingen auf einen 41-jährigen Mann aufmerksam, der mit seinem Skoda gegen 2:40 Uhr in der Schorndorfer Straße einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während dieser Kontrolle stellten die Polizisten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers fest.

Infolgedessen wurde der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus weigerte er sich jedoch, die Blutprobe abzugeben, und leistete Widerstand, was dazu führte, dass die Entnahme nur mit Zwang durchgeführt werden konnte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der 41-Jährige entlassen werden. Im Zugangsbereich des Krankenhauses jedoch begann er plötzlich, randalieren. Er schlug mit seinem Kopf und seinen Fäusten gegen die gläserne Eingangstür, was zu einer Beschädigung hätte führen können. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Der Vorfall führt nun zu mehreren Strafanzeigen gegen den 41-Jährigen, sowie zu einer Kostenrechnung für die Polizeieinsätze.