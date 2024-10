Grabkapelle auf dem Württemberg: Jetzt kirchliche Trauungen möglich

Portraitor / Pixabay

Stuttgart-Rotenberg. Die Grabkapelle auf dem Württemberg ist seit langem eine bevorzugte Hochzeitslocation im Raum Stuttgart. Zahlreiche Paare haben sich in dieser malerischen Umgebung das Ja-Wort gegeben. Nun gibt es eine aufregende Neuigkeit, die für noch größeren Zulauf sorgen könnte.

Erweitertes Angebot: Kirchliche Hochzeiten nun möglich

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben in einer Pressemitteilung verkündet, dass ab sofort auch evangelische Hochzeiten in der Grabkapelle gefeiert werden können. Der oberhalb des Neckars gelegene historische Kuppelsaal der Kapelle wird nun in Zusammenarbeit mit der Ritualagentur Segensservice Stuttgart der Evangelischen Kirche in Stuttgart für kirchliche Trauungen zur Verfügung stehen.

„Termine können über die Ritualagentur Segensservice Stuttgart gebucht werden“, heißt es in der Mitteilung. Christiane Grau, die Verwalterin der Grabkapelle, unterstreicht: „Jede Liebesgeschichte ist einzigartig, und das gilt auch für die Hochzeitswünsche. Mit diesem neuen Angebot können wir nun auch jenen Paaren diese besondere Location zugänglich machen, die ihre Liebe in einem traditionellen kirchlichen Rahmen feiern möchten.“. Für Interessierte lohnt es sich also, möglichst schnell zu buchen und sich dann in Ruhe ein Brautkleid in Fellbach oder anderswo auszusuchen.

Traumhafte Kulisse und reiche Geschichte

Die Grabkapelle, die durch ihren herrlichen Blick über die umliegenden Weinberge und ihre romantische Historie besticht, zählt zu den gefragtesten Hochzeitsorten im Großraum Stuttgart. Bislang hatten Paare die Möglichkeit, sich im eleganten Kuppelsaal der Kapelle frei trauen zu lassen oder eine standesamtliche Eheschließung im benachbarten Priesterhaus zu vollziehen. Jetzt stehen ihnen auch kirchliche Trauungen offen.

Historischer Charme für den besonderen Tag

Die Kapelle, die im 19. Jahrhundert erbaut wurde und das klassische architektonische Erbe der Region verkörpert, bietet eine einzigartige und feierliche Atmosphäre für Hochzeitszeremonien. Der historische und zugleich symbolträchtige Charakter des Ortes macht jede Trauung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Neues Angebot belebt beliebte Hochzeitslocation

Die Einführung evangelischer Hochzeiten in der Grabkapelle könnte die Nachfrage nach dieser Location weiter erhöhen. Christiane Grau betont: „Jetzt können auch Paare, die sich eine feierliche und traditionelle kirchliche Zeremonie wünschen, diesen herrlichen Ort für ihren besonderen Tag nutzen.“

Für zukünftige Brautpaare bedeutet diese Erweiterung des Angebots, dass sie noch mehr Auswahlmöglichkeiten haben, ihre Hochzeit individuell zu gestalten. Dies unterstreicht den Ruf der Grabkapelle als eine der top Hochzeitslocations in der Region Stuttgart.

Proaktive Planung empfohlen

Angesichts der steigenden Popularität und der zusätzlichen Option kirchlicher Trauungen wird eine frühzeitige Planung und Buchung empfohlen. Termine und weitere Informationen zur Buchung können über die Webseite der Ritualagentur Segensservice Stuttgart (www.segensservice-stuttgart.de) eingeholt werden.

Nachgefragte Wahl für Verliebte

In der Region wird die Entscheidung, auch kirchliche Trauungen anzubieten, positiv aufgenommen. Die Grabkapelle, die sowohl durch ihre Lage als auch durch ihre historische und emotionale Bedeutung besticht, bietet nun eine noch umfassendere Auswahl an Trauungsoptionen.

Für viele Paare war es schon immer ein Traum, in dieser malerischen und geschichtsträchtigen Umgebung den Bund fürs Leben einzugehen. Mit der neuen Erweiterung des Angebots wird dieser Traum für noch mehr Paare zugänglich. Die Kombination aus malerischem Ambiente, historischer Bedeutung und nun auch kirchlichen Hochzeitsmöglichkeiten macht die Grabkapelle auf dem Württemberg zu einem unschlagbaren Ort für den schönsten Tag im Leben.

Obwohl die Nachfrage für Trauungen an diesem Ort sicherlich steigen wird, bietet der Beginn der kirchlichen Trauungen eine fantastische Möglichkeit für Paare, ihre Traumhochzeit in einer der romantischsten Locations in Stuttgart zu feiern. Weitere Details und Termine sind auf der Website der Ritualagentur Segensservice Stuttgart verfügbar.

Passend zum Thema: Die Evolution der Brautmode: von der Viktorianischen Ära bis zur Moderne.