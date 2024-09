Gastrocheck: Restaurant Achillion an der Schwabstraße

Es hat nach langem Schließen wieder auf. Das Achillion in der Schwabstraße 32.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Reporter war hier mit seinem Kumpel einem engen Vertrauten essen. Am Dienstagabend war das Lokal fast bis auf den letzten Platz voll. Zum Glück kennt der Kumpel den Wirt des Achillion. So genießt der Reporter seine griechische Bohnensuppe, eine geschmorrte Lammkeule mit Bohnen und Kartoffelsalat. Danach gibt es Apfelküchle mit Vanille-Eis. Und einen griechischen Mokka. Superb! Teilt der Reporter dem Wirt mit, der vor Stolz fast Tränen in die Augen bekommt.

Das Essen ist wirklich modern und einladen angerichtet, so etwas kann man kaum lernen, man muss es im Blut haben.

Das Ambiente ist modern-lässig eingerichtet mit viel Holz und Brauntönen, absolut cool und dennoch seriös. Ein kleiner Junge vom Nachbartisch sucht das Gespräch und will wissen was wir essen. Wir nehmen uns die Zeit, denn der Reporter ist nicht nur Tier- sondern auch Kinderfreund. Klar als ehemaliger Leiter der Kindergruppe des Esslinger Jugendrotkreuzes.

Der Service ist aufmerksam, aber nicht aufdringlich und hält sich im Hintergrund, genauso soll es sein. Der Reporter gibt dann noch ein gutes Trinkgeld und schwört sich wiederzukommen.

Service: 4 Sterne, Ambiente: 5 Sterne, Essen: 5 Sterne

Restaurant Achillion