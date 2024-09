Cannstatter Volksfest 2024: Auch die Brauereipferde sind wieder dabei

© Stuttgart-Marketing GmbH

Am Freitag geht´s los. Das Stuttgarter Volksfest 2024, das zweitgrößte seiner Art weltweit, wird eröffnet (bis zum Sonntag 13. Oktober) und auch die Brauereipferde sind mit am Start.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Zunächst hieß es man müsse auf die Brauereipferde verzichten. Nun sind sie aber doch am Start. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper hat sich für sie stark gemacht: Die braven Pferde, die die Brauereigespanne ziehen.

Sie gehören einfach zum Volksfest-Bild dazu. Weil Flüchtlinge im Reitstadion untergebracht sind, sei dort kein Platz mehr für die Pferde, so die Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart am Dienstag in einer Pressemeldung zum, Cannstatter Volksfest 2024.

Die Schleyer-Halle sollte als Alternative herhalten, aber dort finden zahlreiche Events statt. Nun hat man wohl doch eine Lösung für die Tiere gefunden, bekannt wurde die Unterbringung aber noch nicht, also wo …

Vom Stuttgarter Süden zuckelt man mit der vier Tonnen schweren Kutsche durch die Innenstadt weiter zum Wasen und zurück. Nun müssen die schönen Rösser nur noch beschlagen werden vom Schmid dann kann es losgehen.

Ach Stuttgart bist du schön!