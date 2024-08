Drei Tage Berlin: Das rasante Rad-Abenteuer

Nicst / Pixabay

Ah, Berlin! Eine Stadt so groß, dass du dich beim Radfahren gleich wie ein Teil eines gigantischen Puzzles fühlst, dessen Teile du selbst zusammenfügst. Im August, als die Sonnenstrahlen glitzerten und die Stadt in bunten Farben erblühte, beschloss ich, mich auf eine dreitägige Radtour zu begeben, die nicht nur meine Beine zum Glühen brachte, sondern auch mein Herz erobert hat.

Hier ist ein spannender Bericht über diese unvergessliche Reise – durch schillernde Viertel, beeindruckende Szenarien und das ein oder andere überraschende Ereignis.

Tag 1: Die Berliner Klassiker und das unerwartete Drama

Mit frischem Wind in den Haaren – und ja, die Augusthitze war nicht zu übersehen – rollte ich am ersten Morgen von meiner Suite im Prenzlauer Berg erstmal zum ikonischen Brandenburger Tor los. Es war kurz nach neun und die Morgensonne strahlte hell. Das Tor, majestätisch und königlich, begrüßte mich mit dem Versprechen einer aufregenden Erkundung. Hier stand ich nun, ein rasender Tourist, zwischen feierlichen Gruppen von Joggern und fröhlichen Touristen, die das perfekte Selfie einfangen wollten.

Nach dem ersten Fotoshooting (ja, ich bin Teil der Masse geworden!) radelte ich weiter zum Reichstag. Das imposante Gebäude der deutschen Regierung funkelte in der Sonne, und ich konnte nicht widerstehen, einen Blick auf die Kuppel zu werfen. „Anmelden muss man sich ja, wenn man da rein will“, quälte ich mich mit dem Gedanken, während ich das faszinierende Bauwerk bewunderte – ich ließ es jedoch dabei bewenden und versicherte mir, dass ich den deutschen Politikern beim Debattieren auch von draußen zusehen könnte.

Mit dem Duft von frisch gebrühtem Kaffee in der Nase, den ich mir vorher als Energiequelle gegönnt hatte, radelte ich durch das Regierungsviertel zum Bundeskanzleramt und weiter entlang der Spree zur Siegessäule. Hier stieg die Vorfreude auf den nächsten Halt: das Hansaviertel. Die moderne Architektur, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstand, entpuppte sich als inspirierendes Meisterwerk – ich war auf der Suche nach dem nächsten großen Instagram-Hotspot!

Nach einem kurzen Abstecher zum Bundespräsidialamt befuhr ich den malerischen Weg entlang der Spree, während ein paar unsichtbare Wunder der Natur in Form einer Gruppe schwimmender Enten meine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Plötzlich, wie aus dem Nichts, fuhr ein Radfahrer an mir vorbei und rief: „Achtung! Eine riesige Taube versucht zu fliegen!“ Ich musste laut lachen, während ich den herrlichen Anblick der taubensicheren Parks genoss.

Im Tiergarten angekommen, nahm ich mir eine längere Auszeit. Es war ein warmer, sonniger Tag, und ich ließ mich auf einer Wiese fallen, um den Vögeln zuzuhören, die ihre Melodien in die warme Luft schmetterten. Doch die Idylle währte nicht lange – als tauchte plötzlich ein Schwarm Kinder auf, die wie kleine Wirbelwinde um mich herumtollten und mir den gewitzten Sportgeist der Stadt vor Augen führten. Nach einigem Gelächter und einer kleinen Spritzattacke mit Wasserflaschen sprang ich wieder auf mein Rad.

Ich radelte schließlich zum Potsdamer Platz, um den ersten Tag mit dem beeindruckenden Kontrast aus Architektur und urbanem Leben ausklingen zu lassen. Ich ließ es mir nicht nehmen, ein kühles Getränk in einem der kühlen Cafés zu genießen und mich von der pulsierenden Energie um mich herum anstecken zu lassen.

Tag 2: Auf den Spuren der Berliner Mauer

Sag mir, was könnte besser sein als einen sonnigen Augustmorgen mit der Erkundung der bewegten Geschichte Berlins zu beginnen? Mit einer ersten Runde Müsli und frischen Erdbeeren im Bauch, machte ich mich auf, den innerstädtischen Mauerradweg zu entdecken. An der East Side Gallery, wo die letzten Farbspritzer der Geschichte zu finden sind, spürte ich sofort die fesselnde Atmosphäre. Künstler aus aller Welt hatten den verwitterten Beton mit ihren fantastischen Graffiti verziert, und ich fühlte mich, als fände ich mich in einem lebendigen Geschichtsbuch wieder.

Während ich langsamer über den Mauerradweg radelte, bemerkte ich die schockierenden Kontraste zwischen den revitalisierten Stadtteilen und den noch immer vorhandenen Spuren der Teilung. Auf dem Weg zum Checkpoint Charlie konnte ich es nicht lassen, ein paar Fotos von den Touristen zu schießen, die sich in die Rollen von Soldaten und Grenzpolizisten zwängten – für einen Moment fühlte ich mich zwischen zwei Welten und wurde nostalgisch.

Ich setzte meine Tour zur Topografie des Terrors fort, wo ich auf die grauenvolle Geschichte Deutschlands stieß und über die Schrecken der Vergangenheit reflektierte. Ein plötzlicher Schatten über mir ließ mich aufblicken – ein Schwarzer Schwan wanderte majestätisch auf dem nahegelegenen Wasser, als würde er den historischen Kontext ironisch kommentieren, während ich mir selbst einen Keks gönnte, den ich zuvor in meiner Tasche verstaut hatte.

Fortan radelte ich weiter zur Gedenkstätte der Berliner Mauer in der Bernauer Straße, wo ich die bewegende Geschichte der Kontaktfamilien spürte, die in den 60er Jahren die Mauer überqueren mussten – tief berührt von den Berichten, zog ich weiter zum Potsdamer Platz, wo ich diesen denkwürdigen Tag mit einem prall gefüllten Bagel und einer spritzigen Limonade ausklingen ließ.

Tag 3: Freiheit auf dem Tempelhofer Feld

Der letzte Tag war der gemächlichen aber nicht weniger aufregenden Erkundung des Tempelhofer Feldes gewidmet. Bei strahlendem Sonnenschein und einem Hauch von verspätetem Sommerwind – der uns um die Ohren blies, als wäre er der Himmel selbst – machte ich mich auf, das ehemalige Flugfeld zu erobern. Hier, wo einst Flugzeuge abhoben und landeten, fühlte ich mich irgendwann wie ein Vogel, der in den blauen Himmel entschwebt.

Die Freiheit auf dem Tempelhofer Feld war unvergleichlich. Ich sauste mit dem Rad über die weiten Flächen, als Kinderlachen und die Klänge von rollenden Skateboards zu einer symphonischen Melodie verschmolzen. In der warmen Augustsonne wurden Grillflächen und Urban-Gardening-Bereiche zum sozialen Leben. Hier fanden Ausflügler, Sportler und Hobbygärtner zusammen. Ein paar genervte Piña Colada-Trinkende in bunten Badekostümen schauten mir verwundert nach, während ich von Stand zu Stand düste.

Ich ließ es mir nicht entgehen, ein paar Informationen über die Geschichte des Feldes auf den Schautafeln zu lesen – die Tatsache, dass hier sowohl Tempelritter als auch Luftbrücke-Geschichten ihren Platz hatten, war beeindruckend und ließ mein Herz schneller schlagen. Ich machte einen kurzen Halt am ehemaligen Flughafengebäude, wo ein seltsamer Duft von frisch gebackenem Brot aus einer kleinen Bäckerei drang. Nach dem Genuss eines herzhaften Baguettes beschloss ich, noch eine Runde zu fahren, bevor die Tour ihrem Ende zustrebte.

Am späten Nachmittag, als die Sonne warm vom Himmel strahlte, setzte ich mich auf eine Bank und nahm mir einen Moment Zeit, um nachzudenken und den letzten Tag Revue passieren zu lassen. Es war eine Reise voller Erinnerungen, verrückter Zufälle und berührender Begegnungen – eine Erfahrung, die mich verändert hatte. Ich konnte nicht anders, als voller Vorfreude darüber nachzudenken, wo meine nächste Radreise mich hinführen würde.

Die Beine taten mir weh, die Sonne küsste meine Haut, und das Herz war voll von Dankbarkeit für diese unvergesslichen Tage voller Abenteuer. Im Nachhinein kann ich nur sagen: Berlin ist eine Stadt voller Leben, Geschichten und unvergesslicher Erlebnisse – ich werde auf jeden Fall zurückkommen!

