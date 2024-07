Cool: Breakdance-Festival in den Wagenhallen 

Mussklprozz / CC BY-SA 4.0

Zum dritten Mal findet der Streetdance-Wettbewerb „LBC-Summertime-Battle“ in den Wagenhallen am Nordbahnhof statt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Am Samstag, den 27. Juli kommen 400 Breakdance-Talente in den Kulturverein Wagenhallen und zeigen ihre Skills. Im vergangenen Jahr waren es 250 Tänzer. Tickets kosten 15 Euro für interessierte Beobachter und auch die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Videos sind erwünscht und die Juroren sind Hoan aus Korea Iron Mike aus Paris. Majid und Joseph Go – alles sehr bekannte Namen in der Breakdance-Szene.

Man darf gespannt sein was sich in Sachen Breakdance seit den 80er Jahren geändert und evolutioniert hat. Viel Spaß wünscht Stuttgart Journal!

