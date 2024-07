Backnang: Raubüberfall am hellichten Tag

Rems-Murr-Kreis. Am Mittwoch, 10:20 Uhr, ereignete sich in der Industriestraße ein versuchter Raubüberfall an einem Warenhaus. Zwei unbekannte Männer griffen einen Mitarbeiter eines Geldtransports am Eingangsbereich des Kaufhauses an und versuchten, den mitgeführten Geldtransportkoffer zu erbeuten.

Als das Opfer sich zur Wehr setzte, mussten die Täter von ihrem Vorhaben Abstand nehmen und flüchteten mit einem Fahrzeug, das von einer dritten Person gelenkt wurde. Der Mitarbeiter der Geldtransportfirma blieb unverletzt, während einige unbeteiligte Passanten leicht verletzt wurden, nachdem sie im Zuge des Pfefferspray-Einsatzes betroffen waren.

Die Polizei führte eine Fahndung durch, die jedoch ohne Erfolg blieb. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen. Hinweise können unter der Telefonnummer 07361/5800 abgegeben werden.