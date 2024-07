Stuttgarter Brandserie geht weiter – Riesengefahr bei Hochsommer-Wetter

Am Donnerstag brannte im Stadtteil Botnang ein leerstehendes Gebäude und in der Nacht auf Freitag ein Auto im Stadtteil Möhringen. Beim kommenden Hochsommerwetter, wo es sicherlich wieder rund 40 Grad warm werden wird, besteht erhöhte Waldbrandgefahr, aber auch die Gefahr, dass sich kleinere „Feuerstreiche“ zu großen Bränden entwickeln – eben in Sekundenschnelle.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Reporter hat es wieder mal als einer der ersten entdeckt – die Brandserie in Stuttgart. Denn nun scheint es immer schneller immer öfter zu brennen und die Feuer deuten stark auf Brandstiftung hin. So brannte es am Donnerstag in einem leer stehenden Gebäude in Botnang. Die Polizei geht hier von Brandstiftung aus, wie man es den Polizeiberichten aus Stuttgart entnehmen konnte.

Unbekannte haben am Mittwochabend (26.06.2024) in einem leerstehenden Gebäude an der Himmerreichstraße mutmaßlich ein Feuer gelegt. Ein Zeuge bemerkte gegen 18.10 Uhr starken Rauch aus dem seit langem leerstehenden Gebäude und wählte den Notruf. Die alarmierten Beamten entdeckten im Gebäude Unrat, der mutmaßlich in Brand gesteckt wurde. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden.

Beim Brand eines Toyota ist Nacht zum Freitag (28.06.2024) ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden. Ein Zeuge entdeckte gegen 01.20 Uhr ein Feuer am rechten Hinterrad und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Brand bereits durch weitere Zeugen gelöscht worden. Der Schaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt.

Stuttgart Journal bittet darum, diese „Feuer-Dummheiten“ unbedingt zu unterlassen. Stattdessen lieber etwas sinnvolles tun, wie den Holzkohle-Grill im Garten anzuschmeißen. Schnell kann es zu Sach- oder Personenschaden kommen. Und ein „Dummer Jungen Streich endet unter Umständen im Knast…