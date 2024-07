Silent Disco Festival of Music @Hi.Francky: Eine Nacht zum Erinnern

Pixabay / whoalice / CC0

Ludwigsburg – Am Samstag, den 20. Juli 2024, wird das Franck Areal in Ludwigsburg zum Schauplatz eines Silent Disco Festivals. Von 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr erwartet die Besucher eine Nacht voller Musik und Unterhaltung.

Drei Kanäle bieten eine breite Palette an Musikgenres, von Pop 4 Kids über Best of 90s bis hin zu Made in Germany. Im Laufe des Abends ändern sich die Kanäle und bieten neue Musikrichtungen wie Female (em)power(ed) Hits, Club & Charts Hits und Silent Disco Classics.

Um 21:30 Uhr startet die Rockparty mit dem Besten & Schlechtesten der 2000er, House, EDM & Elektro und Rock, Indie & Alternative. Die Zuschauer können selbst entscheiden, welche Musik jeder hören möchten und wie laut jeder hören möchten, mit Kopfhörern.

Der Zutritt zum Gelände ist frei, aber es wird empfohlen, ein Kombi-Ticket für 12 Euro vorab zu kaufen, um sicherzustellen, dass man einen Platz hat. Tickets können auch am Veranstaltungstag erworben werden. Zu beachtren ist, dass 20 Euro Bargeld für den Leihebetrag für die Silent Disco Kopfhörer mitzubringen sind.

Eine besondere Attraktion ist, dass Kinder unter 12 Jahren (in Begleitung eines Elternteils) kostenlos sind.

Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt, da das Franck Areal teilweise überdacht und windgeschützt ist.