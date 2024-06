Mysteriöse Stuttgarter Brandserie: Immer wieder Feuer im öffentlichen Raum

Pexels / Helena Jankovičová Kováčová

Es ist nicht lange her, da wurde eine 30-jährige Frau aus Plochingen geschnappt, die 30 Brände in der Region Stuttgart gelegt hatte. Nun gibt es wieder eine Häufung von Feuern im öffentlichen Raum.

Von Alexander Kappen

Raum Stuttgart. Der Reporter war auf der Suche nach neuen spannenden Themen und deshalb durchforstete er die Stuttgarter Polizeiberichte aus den vergangenen Wochen. Dabei fiel ihm eines auf: Immer wieder brannte es in den letzten Monaten im öffentlichen Stuttgarter Raum.

Seltsamerweise häufig Mülltonnen. Oft kann dies auch sehr gefährlich werden, denn zum einen ist jedes Feuer erst einmal an sich gefährlich und zweitens weiß man nicht was sich innerhalb einer Mülltonne befindet. Eventuell haben Leute Brennbares weggeschmissen wie zum Beispiel Sprühdosen für Haarstyling etc. die dann sogar explodieren können…

Man sieht meistens Papier oder ähnliches an der Oberfläche einer Mülltonne und denkt dann an einen Lausbubenstreich aber das kann immer wie jedes Feuer im öffentlichen Raum auch lebensgefährlich werden. Es gab schon viele Fälle in denen nach einer Mülltonne dann mehrere gebrannt haben und schließlich auch ein Gebäude in der Nähe – So geschehen in einem Reality Fall im TV bei einer Feuerwehrserie, die sich der Reporter angeschaut hat. Dort brannte ein ganzes Schulgebäude (ohne Personen darin) nachdem jemand an einer Mülltonne Feuer gelegt hatte.

In der Nacht zum Dienstag, dem 4. Juni 24 brannten Mülltonnen in der Neckarstraße in der Stadtmitte. In der Nacht zum Mittwoch dem 22. Mai brannten Mülltonnen in Mühlhausen. An der Walchenseestraße brannten um 5.30 Uhr die Mülltonnen.

Einen Tag später brannte es dann in einem Supermarkt in Zuffenhausen. Allerdings auch wieder bei Dunkelheit nämlich um 22.15 Uhr abends. Mehrere zehntausend Euro Schaden. Am Sonntagabend des 21. Aprils brannte es in der Werastraße in Stuttgart-Ost. In einem leerstehenden Gebäude entdeckten Passanten Rauch. Unbekannte zündeten eine hier rumliegende Matratze an. Am 13. April brannte eine Gartenhütte in Bad Cannstatt…