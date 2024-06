Drei Events im Juli: Discotronic Night, Open Air und Nais

Pixabay / cc0 / thekaleidoscope

In der Woche vom 9. bis 15. Juli finden eine Reihe von Veranstaltungen statt, an denen sich verschiedene Künstler und DJs beteiligen.

Von Dirk Meyer (kai)

Discotronic Night

Das erste Event ist die Discotronic Night, die am Mittwoch, 13. Juli auf dem Fridas Pier , Uferstr. 107, in Stuttgart startet. Die italienische Duo Hunter/Game wird auftreten, beginnend um 17:00 Uhr in einem offenen Außenbereich mit Blick auf den Neckar. Die Party wird von der Stuttgarter DJ-Szene getragen und bietet eine Vielzahl an elektronischen Sounds.

Headliner: Dominik Eulberg & Aera

Das zweite Event ist eine Discotronic Open Air, die am Freitag, 21. Juli auf dem Gelände des Mercedes-Benz Museums in Stuttgart stattfindet. Diese Tagesveranstaltung wird von den beiden renommierten Headlinern Dominik Eulberg und Aera geprägt sein.

Die beiden DJs werden ihre bekanntesten Tracks und neue Produktionen spielen und das Publikum in ein feuchtfröhliches Abenteuer entführen. Das Event beginnt um 17:00 Uhr und dauert bis in die Abendstunden.

Nais: House, Techno & Deep-House

Das dritte Event ist eine spezielle Ausgabe der Nais, die am Sonntag, 27. Juli auf dem Stuttgarter Oststadion in Stuttgart stattfindet. Diese Veranstaltung wird von Solee kuratiert und bietet eine einzigartige Mischung aus House, Techno und Deep-House. Die Party beginnt um 15:00 Uhr und dauert bis in die Nacht hinein. Die Besucher können sich auf einen ganzen Tag voller Musik und Unterhaltung freuen.