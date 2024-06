Baden-Württemberg: 369.800 Schutzsuchende im Jahr 2023

Asterisco / freeimages.com



Zum Jahresende 2023 waren 369.800 Menschen in Baden-Württemberg als Schutzsuchende im Ausländerzentralregister erfasst. Dies bedeutet einen Anstieg von 7.600 oder 2,1% im Vergleich zum Vorjahr, nachdem der Anstieg im Jahr 2022 bei 145.500 Personen und damit höher war als je zuvor seit Beginn der Statistik im Jahr 2007, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Hauptursache für diesen Anstieg war die Fluchtmigration aus der Ukraine.

Von Dirk Meyer (kai)

Die meisten Schutzsuchenden stammen aus der Ukraine (124.700), wobei die Zahl jedoch gegenüber dem Jahr 2022 um 6.400 zurückging. Die zweitmeisten Schutzsuchenden haben syrische (70.300) oder afghanische Staatsangehörigkeit (31.600), gefolgt von Russland (5.800).

Die Schutzsuchenden in Baden-Württemberg sind überwiegend männlich (56%), während annähernd zwei Drittel der ukrainischen Schutzsuchenden weiblich (61%) sind.



Die Bevölkerungsanteile der anerkannten Schutzsuchenden in Baden-Württemberg betrug am Ende 2023 2,5%. Die höchsten Anteile wurden in den Stadtstaaten Bremen (5,5%), Hamburg (4,1%), Berlin (4,0%) und im Saarland (4,6%) festgestellt, während die niedrigsten Anteile in Brandenburg (2,1%), Bayern (2,2%) und Mecklenburg-Vorpommern (2,3%) registriert wurden.

Schutzsuchende in Baden-Württemberg am 31.12.2023 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten Staatsangehörigkeit1) Schutzsuchende insgesamt davon männlich weiblich Ukraine 124.720 48.630 76.090 Syrien 70.340 45.605 24.735 Afghanistan 31.600 21.700 9.900 Türkei 28.265 18.335 9.930 Irak 22.620 13.710 8.910 Kosovo 9.250 5.020 4.230 Nigeria 8.340 4.650 3.685 Eritrea 7.110 4.820 2.290 Iran, Islamische Republik 6.035 3.780 2.260 Russische Föderation 5.815 2.785 3.030 Gambia 4.705 4.120 580 Serbien 3.835 2.050 1.785 Somalia 3.645 2.285 1.360 Georgien 3.355 1.885 1.470 Pakistan 2.775 2.210 570 Nordmazedonien 2.740 1.415 1.325 Kamerun 2.730 1.780 955 Sri Lanka 2.065 1.465 600 Bosnien und Herzegowina 1.990 985 1.010 Indien 1.950 1.665 285 Schutzsuchende insgesamt 369.800 205.995 163.805 1) 20 häufigste Staatsangehörigkeiten; Werte sind auf 5 Personen gerundet. Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024