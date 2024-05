Außengastro an der Oper: Am 9. Juni geht’s los

Ak

Wir hatten schon öfter berichtet: Die Außengastro vor der Oper am Eckensee hat einen Bürokratie-Marathon hinter sich. Es gab Konflikte mit dem Radweg, der dort verläuft. Nun kann es aber bald losgehen mit der Bewirtung und der gemütlichen Hocketse.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Alexander Scholz hat bereits mehrere Gastro-Projekte in Stuttgart laufen. Auch an der Oper will er Getränke und Speisen anbieten aber die Baugenehmigung aus dem Rathaus fehlte.

Aber jetzt kann es endlich los gehn und zwar am 9. Juni. Im vergangenen Jahr war bereits der Testlauf für die Gastro vor der Oper aber so richtig geht es erst in diesem Jahr los – langfristig.

Man sitzt hier wunderschön am Eckensee – „Mehr Spaß am Wasser“ sozusagen. Die Theater Terrassen so nennt sich die Location. Die Baugenehmigung betrifft eine Bühne für Künstler, die hier auftreten sollen – auch das geht klar und so kann man sich freuen auf eine Gastro-Perle in der Schwabenmetropole.

Ein Foodtruck ist vorgesehen und die Grenze zum Radweg wird abgesperrt – so ist für Sicherheit, Kontrolle und Verantwortung gesorgt.