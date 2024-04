Stuttgarter Frühlingsfest – Party im Wasenwirt   

Seit dem 20. April läuft das größte Frühlingsfest der Welt auf Hochtouren. Vor allem in den Zelten wird bei kühlen Temperaturen außen „heiße“ Party gemacht.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Alle Jahre wieder kommt der Reporter als Partyfotograf ins Festzelt Wasenwirt und knipst die Jugend und Junggebliebene beim Feiern – auf den Bänken oder daneben. Die Security winkt den Reporter rein ohne Durchsuchung oder ähnliches, denn er hat seine „Wasenwirt“-Ausweiskarte am Polo-Hemd angeknipst.

Dann im Zelt am Sonntag um 17 Uhr: Ausverkauftes Haus, alle Sitz-Bänke sind besetzt und die Party ist im vollen Gange. Es wird in die Hände geklatscht, eine Maß Bier immer in greifbarer Nähe, die Kellner und Kellnerinnen flitzen durch die Gänge und die Security ist in 2er Gruppen unterwegs.

Partyhits wie „Der Zug hat keine Bremse“ kommen live eingespielt von der Band auf der Bühne. Es wird gelacht, geschrien und gejohlt. Der Reporter eilt durch die Gänge und knipst fröhliche Gruppen und Einzelpersonen.

Die Fotos sind unter www.nightpics.de zu sehen. Auch zwei Wasenwirt-Kellner wollen unbedingt ein Foto. Was auffällt: Viele lassen sich die Fotos zeigen und wollen dann noch ein 2. oder 3. Foto und sind erst zufrieden wenn alles perfekt im Kasten ist. Die Generation „Selfie“ läßt grüßen !

