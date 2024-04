Klett-Passage: Dieb im Wettrennen mit Ladendetektiv

Der 59-jährige Detektiv rannte dem Langfinger durch die Unterführung am Hauptbahnhof hinterher und musste den Dieb schließlich mit Beute laufen lassen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Am Freitagabend hatte sich der Dieb in einem Geschäft in der Klett-Passage bedient und mehrere Gegenstände entwendet. Mit vollen Taschen und ohne zu bezahlen verließ er den Laden und suchte sofort das Weite.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die den Mann beschreiben können und Angaben machen können wohin er getürmt ist. 0711/8990-5778 ist die Nummer der Stuttgarter Kriminalpolizei, die den Fall behandelt und die Ermittlungen aufgenommen hat. In der Klett-Passage gibt es ja bekanntlich eine Kameraüberwachung, die hat man sicherlich bereits ausgewertet.

19:25 Uhr am Freitagabend: Der Ladendetektiv beobachtete wie der Täter Waren aus einem Regal nahm und in seine Jackentasche steckte. Der Detektiv sprach den Mann vor dem Shop an und bat ihn in seine Büro, wie man aus der Kabel 1-Serie „Achtung Kontrolle“ von den Citydetektiven in Bielefeld kennt. Dann ergriff der Täter die Flucht und konnte bis zur nahe gelegenen Stadtbahn entkommen.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben: Etwa 18 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß mit einer schlanken Figur. Er trägt dunkles, gelocktes und hochstehendes Haar. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose mit mehreren Einschnitten in den Hosenbeinen, einer blau-weißen Camouflagejacke aus Fleece und Sportschuhen in den Farben schwarz, weiß und rot.