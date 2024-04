Tote Schafe in Kuchen: War es der kürzlich gesichtete Wolf?

Hans Veth / Unsplash

Kreis Göppingen. In Kuchen wurden am Wochenende drei Schafe tot auf einer Weide mit dem Namen „Am Stein“ aufgefunden. Die Besitzerin der Schafherde entdeckte die Tiere, die offensichtlich Bissspuren erlitten hatten und daran verstorben waren.

Die genaue Ursache für die Verletzungen der Schafe konnte bisher nicht geklärt werden.

Es ist unklar, ob ein Hund für den Vorfall verantwortlich ist oder ob möglicherweise der vor kurzem in Amstetten gesichtete Wolf für die tödlichen Verletzungen verantwortlich sein könnte.

In Baden-Württemberg gab es mehrere Wolfsangriffe auf Nutztiere in den letzten Jahren. Einige Beispiele sind:

Im Jahr 2020 wurden in der Nähe von Schönau im Schwarzwald drei Schafe von einem Wolf gerissen. In der Region um Freudenstadt wurden im Jahr 2019 mehrere Schafe von einem Wolf getötet. Im Landkreis Rastatt wurde im Jahr 2018 ein Wolf dabei beobachtet, wie er Schafe angriff.

Die Wolfpopulation in Baden-Württemberg wächst und es ist wahrscheinlich, dass auch zukünftig ähnliche Vorfälle auftreten werden. Landwirte und Tierhalter in der Region sind daher zunehmend besorgt über die Auswirkungen von Wolfsangriffen auf ihre Herden und betreiben verstärkt Schutzmaßnahmen, um ihre Tiere zu schützen.

In Bayern gab es in den letzten Jahren mehrere Fälle, in denen Wölfe für Angriffe auf Nutztiere verantwortlich waren.

Im Jahr 2020 wurden in der Nähe von Oberschönegg in Bayern sieben Schafe von einem Wolf gerissen. In Garmisch-Partenkirchen wurden im Jahr 2019 zwei Schafe von einem Wolf gerissen. Im Allgäu wurden im Jahr 2018 mehrere Schafe von einem Wolf angegriffen.

Die genaue Anzahl der Angriffe und der daraus resultierende Schaden variiert von Jahr zu Jahr und von Region zu Region. Wolfangriffe auf Nutztiere können für die betroffenen Tierhalter erhebliche wirtschaftliche Einbußen bedeuten.