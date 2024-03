Die Stuttgarter Garten-Saison steht kurz bevor

Der Reporter besorgt sich wieder einen Schrebergarten und gibt einen Vorgeschmack auf den schönen Stuttgarter Frühling mit einem Video aus unserem Stuttgart Journal TV-Archiv.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die nächsten Tage soll es warme 20 Grad heiß werden. Der Frühling steht in den Startlöchern. Viele Stuttgarter besuchen bereits ihre Schrebergärten nach der Winterpause. Auch der SJ-Reporter hat wieder einen Schrebergarten an der Hand. Und im Stuttgarter Kessel – der letzte Garten lag in Remseck und war leider immer schlecht zu erreichen.

Übrigens: Die Wilhelma hat mit ihrem Magnolienhain mit 70 Magnolien den größten Magnolienpark nördlich der Alpen. Auch im Schlosspark blühen bereits die Magnolien mit ihren kräftigen rosafarbenen Knospen.

Hier noch ein Video aus Corona-Zeiten, in den man viel in die Natur gegangen ist. Es handelt von der Wangener Höhe, dem größten Stuttgarter Gartengebiet. Auch dort gibt es schöne Magnolien… wie man im Video sieht.

