Lange Nacht der Museen – Riesenandrang 

(C) Royal Museum of Arts and History, Brüssel -

20 000 Besucher, 64 teilnehmende Locations – das alljährliche Kultur-Event des Magazins „LIFT“ war wieder ein voller Erfolg.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Circa 20.000 Kunst- und Kulturinteressierte besuchten am vergangenen Samstag die Lange Nacht der Museen in Stuttgart. 64 teilnehmende Museen, Galerien, Kunstorte, Industriedenkmäler, Bunker und Off-Spaces – darunter neunzehn Neuzugänge – präsentierten mit Ausstellungen, Führungen und vielen Sonderprogrammen, Mitmachaktionen, Bands und DJs eine einzigartige Bandbreite.

Die nächste Lange Nacht der Museen findet voraussichtlich am 22. März 2025 statt.

Am Stuttgarter Hafen gab es bunter Lichtanimationen und Kunst zu sehen. In zwei großen Überseecontainern zeigten die KünstlerInnen der Ateliers am Westkai ihre Arbeiten mit dem Namen „Stadt-Land-Fluss“, die sich mit dem Kommen und Gehen im Hafen beschäftigen, mit dem Neckar, der nicht nur Wasserstraße ist, sondern auch Leben beherbergt und sich durchs Ländle schlängelt. In einem der Container fand die legendäre Tombola statt, bei der es keine Nieten gab und man kleine Originale und viele schöne Überraschungen gewinnen kann.

Das Bunkerhotel am Marktplatz öffnete wieder seine Pforten. Hier musste man rund eine halbe Stunde anstehen. Der Bunker in Untertürkheim konnte besichtigt werden. Am Schlossplatz fand auch wieder eine Oldtimer Präsentation statt.