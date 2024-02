Böblinger Flugfeld: Kultureller Schmelztiegel 

Silesia

Ein Drittel liegt auf Sindelfinger Gebiet und Zwei Drittel auf Böblinger Gemarkung. Auch in allen anderen Aspekten ist das Flugfeld ein Treffpunkt verschiedenster Personen und Wirtschaftszweige.

Von Alexander Kappen

Böblingen/Sindelfingen. Der Reporter kennt das Böblinger Flugfeld von einer Reportage über Tuning-Experten. Denn hier trifft sich regelmäßig die Tuningszene der Region mit ihren aufgepimpten Karren in allen Farben, tiefer gelegt und verschönert. Bis 1918 dem Ende des Ersten Weltkrieges diente das Flugfeld als Start- und Landeplatz. Danach wurde es von den Amerikanern zum Reparieren ihrer Flugzeuge benutzt.

Nun wird es als kultureller Schmelztiegel benutzt. Es gibt in der Mitte einen Langen See mit einer Harfenbrücke, einer filigranen Fuß- und Radwegbrücke. An einer Uferpromenade laufen am Wochenende die Familien auf und ab. Bis 2025 entsteht hier ein neues Klinikum mit 5000 Betten. In der Bauzeile zwischen Hanns-Klemm-Platz und Bahnhof befindet sich das Technologie-Kompetenzzentrum „Forum 1“, des Weiteren befindet sich dort das medizinische Dienstleistungszentrum „medicum“.

In der Parkstadt entstand ein Wohngebiet in Bahnhofsnähe. Neben Wohngebäuden wurden dort auch Kindertagesstätten, Bildungseinrichtungen und Geschäfte angesiedelt.

Zudem entsteht ein Campus mit Büros und Dienstleistungsunternehmen.