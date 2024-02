Breuninger-Parkhaus wird im März abgerissen

Silesia

Hier trinkt der Reporter immer seine heiße Schokolade im Erdgeschoss und holt sich dort die besten Pralinen der Stadt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das Breuninger-Kaufhaus hat tolle Jeans, ein gutes Restaurant und eine Süßwaren-Abteilung der Extraklasse. Das Parkhaus dazu an der Hauptstätter Straße wird nun ab März abgerissen. Die B 14 Rampe zur Hauptstätter Straße wird dann ab Mai gesperrt. Am 4. März geht’s konkret los mit dem Abriss.

Es entsteht dort ein Mobility Hub. Ein Mobility Hub (oder Mobilitätshub) ist ein öffentlich zugänglicher Knotenpunkt, an dem gemeinsam genutzte Fortbewegungsmittel zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Das fängt klein an – z. B. mit einer Bushaltestelle, an der geteilte Fahrräder und E-Scooter bereitstehen – und kann je nach Bedarf beliebig skaliert werden.

So kann man auf sein Auto verzichten und ist trotzdem mobil. Car Sharing wird es wohl im Angebot geben. Ressourcen sparen und teilen ist die Zukunft, das ist allen auch dem Reporter klar. Stuttgart Journal findet´s gut!