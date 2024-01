BW: Starker Anstieg der Erwerbstätigkeit in 2023

superdecor / freeimages.com

Baden-Württemberg verzeichnete im Jahr 2023 einen Anstieg der Erwerbstätigen um 1,0% im Vergleich zum Vorjahr. Nach vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ des Statistischen Landesamtes waren im Durchschnitt des Jahres rund 6,45 Millionen Menschen in Baden-Württemberg erwerbstätig.

Von Dirk Meyer (kai/pm)

Dies war der bisher höchste Wert, der in der Region gemessen wurde. Der Anstieg der Erwerbstätigenzahl um rund 60.900 Personen entspricht einer Steigerung von 1,0% im Vergleich zu 2022. Dieser Anstieg liegt über dem Durchschnittswert in Deutschland, der bei 0,7% lag. Landesweit variierten die Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr zwischen -0,2% in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt und +2,0% in Hamburg.

Im verarbeitenden Gewerbe in Baden-Württemberg stieg die Erwerbstätigkeit im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 0,7% auf über 1,52 Millionen Personen. Allerdings lag die Zahl der Erwerbstätigen immer noch unter dem Niveau von 2020, als es über 1,53 Millionen waren.

Im Baugewerbe verzeichnete man den höchsten prozentualen Anstieg der Erwerbstätigen im Bereich „Produzierendes Gewerbe“ mit einem Plus von 0,9% im Vergleich zum Vorjahr. Hier entstanden rund 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze, sodass im Jahr 2023 knapp 353.000 Erwerbstätige in dieser Branche tätig waren. Insgesamt gab es im produzierenden Gewerbe in Baden-Württemberg im Jahr 2023 über 1,95 Millionen Erwerbstätige, eine Steigerung von 0,8% oder 15.100 Personen im Vergleich zu 2022.

Im Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg betrug die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2023 knapp 4,43 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von rund 46.100 Personen oder 1,1% im Vergleich zum Vorjahr.

Die gleiche Zuwachsrate von 1,1% wurde auch im Bereich „Handel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ verzeichnet. Hier gab es einen Zuwachs von 17.300 Erwerbstätigen. Somit waren im Jahr 2023 knapp 1,57 Millionen Erwerbstätige in diesem Bereich tätig. Die Zahl der Beschäftigten im Bereich „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit; Private Haushalte“ stieg um 16.500 oder 0,9% auf knapp 1,87 Millionen Personen im Vergleich zum Vorjahr.

Der prozentual stärkste Anstieg der Erwerbstätigkeit wurde im Bereich „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen“ verzeichnet. Hier gab es im Jahr 2023 einen Anstieg von immerhin 1,3% im Vergleich zum Vorjahr, was rund 12.300 zusätzlichen Stellen entspricht. Insgesamt waren in dieser Branche im Jahr 2023 knapp 995.000 Erwerbstätige tätig.