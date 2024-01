Filmtipps: Neue Filme für kalte Tage

hotcakejoy / sxc

Der Stuttgart Journal-Filmkritiker hat den wohl größten Streamingdienst Amazon Prime durchforstet für unsere Leser.

Von Alexander Kappen

Darkland The Return: Brandneu im Jahr 2023 erschienen. Es ist die Fortsetzung von „Darkland“. Spannender Actionthriller aus dem brutalen Bandenmilieu der Niederlande.FSK 16. Dar Salim kennt man aus „jerks“. Vor kurzem kam sein Durchbruch in Hollywood mit dem Film „Der Pakt“. Er spielt in Darkland The Return den ehemaligen Arzt Zahid, der im ersten Teil seinen Bruder gerächt hat und deshalb im Knast sitzt. Nun kommt Polizistin Belle (Birgitte Hjort Sørensen) nach sieben Jahren Gefängnis zu ihm in die Zelle und macht ihm ein Angebot. Er soll einen Drogenbaron zur Strecke bringen, in dem er sich in seine Bande einschleust. Doch der ist extrem misstrauisch und es eine ganz enge Kiste für den Actionhelden Zahid. Extreme Spannung und am Ende auch viele Fights und Geballer.

Trailer: Darkland: The Return – Trailer (deutsch/german; FSK 16) (youtube.com)

Influencer – trau niemand dem du folgst: Thriller über Influencer, die von einer Influencer-Hasserin ermordet und beraubt werden. Die Täterin raubt aber nicht nur Kreditkarten sondern auch das Internet-Profil des Opfers. Influencerin Madison ist stets auf der Suche nach dem nächsten Schnappschuss. Bei ihrem Urlaubstrip lässt sie sich daher von der lebenslustigen CW eine exklusive Führung zu den besten Selfie-Schauplätzen der thailändischen Küste geben. Doch der Ausflug endet auf einer Insel wo die Influencerin ausgesetzt wird. Der Freund des Opfers reist nach Thailand an und ein Wettkampf mit der Täterin CW beginnt…

Trailer: https://youtu.be/PecLjpHfr_E?si=RxDXIE3QmfqMaO0T

Die Discounter-Staffel 3: Comedy-Serie auf deren neueste Staffel man lange warten musste, nun ist sie endlich bei prime zu sehen und lohnt sich auf jeden Fall. Die jungen Mitarbeiter des Supermarktes Kolinski haben wieder Abenteuer in 10 Folgen zu bestehen. Der Supermarkt ist in einen Problem-Stadtteil Hamburgs (Billstedt) umgezogen bzw. das Team wurde dorthin zwangsversetzt. Die Kunden sind hier noch extremer als früher. Thorsten mimt wieder den Boss, der nun einen Paten-Affen in Afrika hat. Titus kommt mit Lia zusammen aber die Harmonie hält nicht lange…

Trailer: Die Discounter Staffel 3 – Trailer | Prime Video (youtube.com)