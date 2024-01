5G-Netzabdeckung in Stuttgart

hello_world_2022 / Pixabay

Der flächendeckende Ausbau der 5. Mobilfunkgeneration (5G) ist schon seit einigen Jahren im Gange. Genau genommen ging es Mitte 2019 los. Als eine der größten Metropolen Deutschlands gehörten die Bewohner und Unternehmen in Stuttgart zu den ersten Glücklichen, die in den Genuss des schnellen Internets kamen.

Was hat sich in den mehr als vier Jahren getan? Wie sieht es heute mit der 5G-Abdeckung im Raum Stuttgart aus? Und für wen ist die neue Mobilfunkgeneration überhaupt relevant? Mit diesen Themen Fragestellungen befassen wir uns jetzt.

Brauche ich 5G?

Noch schnelleres und zuverlässigeres Internet? Das hört sich erstmal gut an und ist vermutlich für jeden attraktiv. Für viele Unternehmen lohnt sich die Investition allemal, doch für den Alltagsgebrauch ist der Vorgänger 4G in der Regel ausreichend. Auch damit können Geschwindigkeiten von 100-500 mBit erreicht werden, was genug ist, um am Smartphone Serien flüssig in Ultra-HD zu streamen.

Für anspruchsvolle Gamer, die immer gute spiele fürs Handy suchen, kann 5G wiederum positive Auswirkungen haben. Dies liegt nicht nur in der schnelleren Geschwindigkeit von bis zu über 1 GBit begründet, sondern auch in den geringeren Latenzzeiten. Darunter ist die Dauer zu verstehen, die Daten für die Übertragung vom Server zum Endgerät des Spielers benötigen. Hohe Latenzen können zu Verzögerungen führen, weshalb 5G mit besonders niedrigen Latenzzeiten für das Gaming besonders gefragt ist.

5G in der lokalen Industrie

Wenn wir davon sprechen, dass sich für Unternehmen 5G lohnt, ist dies eigentlich noch untertrieben. Tatsächlich sind einige lokale Konzerne wie zum Beispiel die Autobauer Porsche oder Daimler auf ein zuverlässiges 5G-Netz angewiesen. Schließlich können nur so Innovationen wie das autonome Fahren erprobt werden. Die Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht Reaktionszeiten von unter einer Millisekunde. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Autos miteinander kommunizieren können, um keine Unfälle zu verursachen und ein reibungsloser Verkehrsfluss möglich ist.

Generell ist 5G bei der Erforschung und Umsetzung des “Internet der Dinge” von hoher Bedeutung. Intelligente Stromnetze, bei denen der Verbrauch und die Produktion in Echtzeit gesteuert werden können, sowie eine intelligente Abfallentsorgung, wie es sie bereits in Bochum gibt, sind nur zwei Beispiele von vielen, die auf 5G angewiesen sind.

Wie sieht es aktuell mit dem 5G-Ausbau in Stuttgart aus?

Bereits 2018 begann die Stadt mit den Plänen für den 5G-Ausbau. Die deutsche Telekom hat Stuttgart als Modellprojekt ausgesucht, woraufhin sich die Provider Vodafone und O2 dazu gesellten.

Die Deutsche Telekom scheint sich das Modellprojekt zu Herzen genommen zu haben. Denn bereits im Sommer 2020 hat der Telefonnetzanbieter die gesamte Stadt mit 5G abdecken können. Darunter ist sowohl die Innenstadt zu verstehen als auch Randgebiete wie Ludwigsburg oder Kornwestheim.

Auch Vodafone begann früh damit, eigene Mobilfunkmasten in Stuttgart aufzustellen und hat das Ziel einer flächendeckenden 5G-Versorgung in 2022 erreichen können.

O2 begann mit den Vorbereitungen für die 5G-Abdeckung etwas später als die deutsche Telekom und Vodafone, nämlich erst in 2022. Dennoch hat es der Provider innerhalb eines Jahres geschafft, eine nahtlose Versorgung bereitzustellen.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass den Bewohnern Stuttgarts gleich drei Provider zur Auswahl stehen, die alle ein lückenloses 5G-Netz eingerichtet haben. Darüber hinaus ist 1&1 aktuell bestrebt, die Stadt ebenfalls flächendeckend mit 5G zu versorgen.

5G-Ausbau deutschlandweit

In Stuttgart ist der 5G-Ausbau also sehr weit fortgeschritten. Wie aber sieht es in den restlichen Teilen Deutschlands aus? Lange Zeit hingen wir mit dem Ausbau der Mobilfunknetzes zurück, doch wir haben nachgerüstet.

Mittlerweile haben 95 % der deutschen Bevölkerung Zugang zu einem 5G-Mobilnetz. Dass dieses auch genutzt wird, zeigt die Jahresstatistik von Vodafone. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 2023 rund doppelt so viele Daten mit 5G übertragen.

Noch mehr Leistung in der Zukunft

Wir haben das Ziel des flächendeckenden Ausbaus von 5G in Deutschland so gut wie erreicht. Allerdings ist dabei zu beachten, dass das Mobilfunknetz meist noch nicht seine volle Leistung entfalten kann. Durch künftige Optimierungen können wir möglicherweise bald mit bis zu 2 GBit rechnen.