Strukturwandel BW: Ökologischer Landbau auf dem Vormarsch

Pixabay CC0 ykaiavu

Die Agrarstrukturerhebung für das Jahr 2023 zeigt, dass die Landwirtschaft im Land Baden-Württemberg weiterhin einem starken Strukturwandel unterliegt. Im Vergleich zur letzten Landwirtschaftszählung im Jahr 2020 ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe um 4% auf 37.500 gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von rund 1.600 Betrieben.

Von Dirk Meyer (kai)

Die durchschnittliche Betriebsgröße ist im Zeitraum von 2010 bis 2023 von 31,7 Hektar auf 37,5 Hektar gestiegen. Insgesamt werden in Baden-Württemberg 1,4 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche bewirtschaftet. Davon entfallen 57,5% auf Ackerland, 39,0% auf Grünland und 3,5% auf Sonderkulturen wie Rebland und Obstanlagen.

Besonders erfreulich ist der starke Zuwachs im ökologischen Landbau. Im Jahr 2023 wurden 4.800 Betriebe nach den Prinzipien des ökologischen Landbaus geführt, das sind 7% mehr als bei der letzten Zählung im Jahr 2020. Auch die ökologisch bewirtschaftete Fläche hat um 13% zugenommen und macht mittlerweile 14% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche aus.

Die Viehhaltung in Baden-Württemberg zeigt einen Rückgang um 2% im Vergleich zu 2020. Zum Stichtag 1. März 2023 wurden 21.300 viehhaltende Betriebe erfasst. Besonders drastisch ist der Rückgang in der Schweinehaltung. Die Zahl der schweinehaltenden Betriebe sank um 15% und der Schweinebestand verringerte sich um beachtliche 23%.

Auch bei den landwirtschaftlichen Arbeitskräften ist ein Rückgang zu verzeichnen. Seit 2020 ist die Zahl um 9% auf 127.000 Personen gesunken. Familienarbeitskräfte machen immer noch den größten Teil aus (49%), gefolgt von fest beschäftigten Mitarbeitern (26.300) und Saisonarbeitskräften (38.800).

Diese Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung zeigen deutlich den anhaltenden Strukturwandel in der Landwirtschaft. Während die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe weiterhin abnimmt, nimmt der ökologische Landbau einen immer größeren Stellenwert ein. Der Rückgang in der Viehhaltung, insbesondere in der Schweinehaltung, stellt eine Herausforderung für die landwirtschaftliche Branche dar.