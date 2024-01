CMT 2024: Camping-Luxus-Neuheit entdeckt

Kevin Schmid / Unsplash

Auf der Messe Stuttgart gibt es eine Caravaning Premium Halle

Der Reporter nahm die teuersten Campingmobile auf der Stuttgarter Reisemesse unter die Lupe.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Ok unsere Mobile sind etwas teurer als normal“, teilte mir der Morelo- Mitarbeiter mit. Morelo stellt Camingbusse her, die sogar kleine Autos schlucken können, die man in Urlaub mitnehmen will wie einen Fiat 500. 200 bis 800 000 Euro kosten die Luxusteile.

Wir haben uns eine Neuheit angeschaut. Das Video am Ende des Artikels. Das Thema Caravaning und Camping nimmt wieder den größten Teil und damit auch die meisten Hallen fpr sich ein. 1200 caravans und Reisemobile stehen den Besuchern wieder zur Verfügung und können angeschaut werden.

Wer nach einer neuen Markise, einer Solaranlage oder anderen Zubehörteilen sucht, findet in den Hallen sicherlich auch die passende Lösung. Caravaning-Neulinge sollten einen halt bei den Dachzelt-Herstellerinnen und -Herstellern einlegen, auch Kastenwagen werden für Einsteigerinnen und Einsteiger in großer Anzahl ausgestellt.

Inspirationen für den nächsten Caravaning-Urlaub gibt es auf der CMT ebenfalls:

Hier finden Interessierte ein breites Angebot an Camping- und Stellplätzen sowie Informationen zur Infrastruktur rund ums mobile Reisen. Die CMT hat täglich von 10 bis 18 Uhr auf.

