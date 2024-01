„Kaufhaus Mitte“ zurück im Königsbau 

Ab Februar 2024 zieht man wieder zurück an die Stelle die man im August 23 verlassen hatte

Daniel Brunner wollte eine Alternative zu den großen Kaufhäusern liefern. Vor sechs Jahren zog er damals mit seinem „Kaufhaus Mitte“ in den Königsbau ein.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Ein auslaufender Mietvertrag ist schuld am Auszug des Kaufhaus Mitte. Brunner wollte deshalb in eine andere Location ziehen. Aber mehrere Locations in der Innenstadt platzten kurz vor (Miet-)Vertragsabschluss.

Regionale und kleine Labels sind Bestandteil des Kaufhaus Mitte. Hier haben sie eine Chance ihre Produkte zu präsentieren. Gleich nebenan befindet sich der Kinderladen von Daniel Brunner: „Pippi und Annika“.

Um die Zeit bis Februar zu überbrücken eröffnete das Kaufhaus Mitte den „Weihnachtsshop“ in der Schulstraße 11-17. Dort konnte man Weihnachtsgeschenke kaufen und nun auch Geschenke von lokalen Anbietern für feierliche Anlässe aller Art…