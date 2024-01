Tourismus in BW: Neue Rekorde in Sicht

Stuttgart Tourist Tourismus Marketing Daimler Museum

Der Tourismus in Baden-Württemberg legte in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen beeindruckenden Aufschwung hin.

Von Dirk Meyer

Laut Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg stiegen die Ankünfte und Übernachtungen seit Mitte des letzten Jahrhunderts kontinuierlich an. Im Jahr 2019 erreichte der Tourismus seinen bisherigen Höhepunkt mit 57,2 Millionen Übernachtungen und 23,3 Millionen Ankünften.

Allerdings wurde die Branche in den Jahren 2020 und 2021 durch die Corona-Pandemie stark getroffen. Doch seit 2022 erholte sie sich wieder, wie die aktuellsten Zahlen der Monatserhebung zeigen. In den ersten elf Monaten des Jahres 2023 näherte sich der Tourismus wieder den Vor-Pandemie-Werten an und übertraf diese sogar.

Nach vorläufigen Angaben lag die Zahl der Übernachtungen von Januar bis November 2023 um 0,6% höher als im gleichen Zeitraum 2019. Insgesamt verzeichnete der Tourismus in Baden-Württemberg in den ersten elf Monaten des Jahres 2023 53,8 Millionen Übernachtungen, verglichen mit 53,5 Millionen in den ersten elf Monaten von 2019.

Dies deutet darauf hin, dass der pandemiebedingte Einbruch der Übernachtungszahlen im Jahr 2023 überwunden wurde.

Die Zahl der Ankünfte hingegen blieb mit einem Rückgang von 1,6% noch etwas hinter den Werten von 2019 zurück. Von Januar bis November 2023 gab es insgesamt 21,4 Millionen Ankünfte, verglichen mit 21,7 Millionen im gleichen Zeitraum 2019.

Obwohl die Gäste- und Übernachtungszahlen in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen sind, ist die Anzahl der erfassten Beherbergungsbetriebe tendenziell rückläufig. Im Jahr 2012 wurden noch 6.924 geöffnete Betriebe gezählt, während es 2022 nur noch 6.225 waren. Nach vorläufigen Zahlen für 2023 sank die Zahl weiter auf 6.194 Beherbergungsbetriebe. Dieser negative Trend zeichnete sich bereits in den vorhergehenden Jahrzehnten ab.