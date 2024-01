CMT 2024: Caravaning wird wieder Mittelpunkt sein

pixabay / Unsplash / gemeinfrei

Auf der Messe Stuttgart ist demnächst wieder Hochbetrieb in fast allen Hallen

Die weltgrößte Reisemesse steht vor der Tür. 1300 Aussteller zeigen in zehn Hallen wo und wie man Urlaub machen kann im Jahr 2024.

Stuttgart. Vom 13. bis 24. Januar steht wieder die CMT an. Das Thema Caravaning und Camping nimmt wieder den größten Teil und damit auch die meisten Hallen fpr sich ein. 1200 caravans und Reisemobile stehen den Besuchern wieder zur Verfügung und können angeschaut werden.

Wer nach einer neuen Markise, einer Solaranlage oder anderen Zubehörteilen sucht, findet in den Hallen sicherlich auch die passende Lösung. Caravaning-Neulinge sollten einen halt bei den Dachzelt-Herstellerinnen und -Herstellern einlegen, auch Kastenwagen werden für Einsteigerinnen und Einsteiger in großer Anzahl ausgestellt. Inspirationen für den nächsten Caravaning-Urlaub gibt es auf der CMT ebenfalls: Hier finden Interessierte ein breites Angebot an Camping- und Stellplätzen sowie Informationen zur Infrastruktur rund ums mobile Reisen.

Rollende Apartments der Luxusklasse finden Interessierte in Halle 2. Dort präsentieren Herstellerinnen und Hersteller Fahrzeuge, bei denen es an nichts fehlt: Weinschrank, vollständige Küche, geräumiges Bad – und manchmal sogar eine Garage für ein kleines Auto. In der CERATIZIT Halle (Halle 3) und in der Halle 5 ist der boomende Sektor der Kastenwagen, Vans und Camper zu Hause. Besucherinnen und Besucher erleben hier die gesamte Palette vom kleinen Minicamper bis hin zum komfortablen Kastenwagenmobil. Besonders beliebt sind momentan die Urban-Camper, kleine Freizeitfahrzeuge mit Aufstelldach, die in großer Markenvielfalt zu sehen sind.

In Halle 7 dreht sich alles um Zubehör. Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller bieten eine große Auswahl an Produkten für Selbstbauerinnen und Selbstausbauer sowie für Ausbau-Fans. Von A wie Auffahrkeil bis Z wie Zusatzscheinwerfer ist in dieser Halle all das zu finden, was von der kompetenten Zubehörbranche mit Service und Beratung vor Ort angeboten wird. In der Alfred Kärcher Halle (Halle 8) befindet sich ein breites Angebot an Camping- und Stellplätzen sowie alle relevanten Anbieterinnen und Anbieter für die Infrastruktur rund ums mobile Reisen. Zelte, Vorzelte und passendes Zubehör präsentieren sich ebenfalls in dieser Halle.

