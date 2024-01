CMT 2024: Ab 13. Januar kann der Urlaub geplant werden

CC0 / Pixabay / rawpixel

Auf der Messe Stuttgart ist demnächst wieder Hochbetrieb in fast allen Hallen

Die weltgrößte Reisemesse steht vor der Tür. Die Philipinnen sind Partnerland in diesem Jahr.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Stuttgart Journal Reporter freut sich wieder auf die neuesten Campingmobile, attraktive Stand-Mitarbeiterinnen und viele schöne Fotos von Urlaubsparadiesen. Am 13. Januar geht es los auf der CMT der weltgrößten Reisemesse auf der Messe Stand in Echterdingen.

7641 Inseln zählt der Inselstaat Philipinnen. Aber auch Großstädte und dichte Regenwälder gibt es hier. Also viel zu entdecken für den modernen Urlauber, der fast schon alles gesehen hat auf der Welt. Mittelpunkt des Messeauftritts ist die neue Kampagne „Love the Philippines“. Sie soll dem Inselstaat helfen, sich als eine der besten Reiseziele in Asien zu etablieren. Herzstück der Kampagne ist die Liebe der Filipinas und Filipinos zu ihrem eigenen Land. Die neue Ausrichtung feiert dabei die Menschen, Orte, Kulturen und Küchen des Landes in all ihrer Vielfalt und konzentriert sich nicht mehr nur auf Spaß und Abenteuer. Ziel sei es, authentische und nachhaltige Erfahrungen und Erlebnisse in den Vordergrund zu stellen. Reisende erwartet eine Mischung aus Traumstränden, Naturerlebnissen, tierischen Highlights, Einblicke in uralte Kulturen, Kulinarik und Begegnungen mit den warmherzigen Filipinas und Filipinos.

Regionale Reiseziele stehen auch wieder an, Wandertouren, Camping-Neuheiten (wieder in über der Hälfte der Hallen), Live-Musik und vieles mehr gibt es bis zum 22. Januar zu entdecken auf dem Gelände der Messe Stuttgart.