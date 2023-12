Votum der Bundesligaklubs – sehr knappe Mehrheit stimmt für Einstieg eines Investors

pixabay / karosieben / CC0, gemeinfrei

Im zweiten Anlauf haben sich die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga für den Einstieg eines Investors in die Deutsche Fußball Liga (DFL) entschieden. Mit diesem weitreichenden Votum wird der Weg frei für einen Milliardendeal, der seit Monaten die Gazetten beherrscht.

Was wurde von den Vereinen beschlossen?

Bei dem Geschäft geht es um die Suche nach einem strategischen Partner für die DFL. Mit der Abstimmung wurde nun der Weg freigemacht, um in Verhandlungen mit potenziellen Partnern zu treten.

Bei dem Deal soll ein Großsponsor eine Milliarde Euro in den deutschen Profifußball stecken, wobei die dritte Liga nicht mit einbezogen wird. Dafür erhält der Geldgeber einen Anteil von sechs bis neun Prozent der Medienrechte. Die DFL will eine Tochterfirma gründen, die mit dem zukünftigen Investor die vertraglichen Belange regelt. Als maximale Laufzeit sind 20 Jahre vorgesehen.

Während kurz vor der Winterpause wieder verstärkt Transfergerüchte um die Stars der Bundesliga kursieren, profitieren die Klubs nur mittelbar von dem Deal, sodass die Geldmittel keine direkte Einwirkung auf die aktuelle Transferpolitik haben werden. Es wird seitens der Verantwortlichen der DFL betont, dass sich der Einfluss des Investors nur auf wirtschaftliche Belange beziehen wird. Inhaltliche Akzente spielen keine Rolle.

Erster Versuch der Investorensuche war gescheitert

An einer Beteiligung an der DFL sind sechs Kapitalgesellschaften aus dem “Private-Equity-Bereich” interessiert. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die in den verschiedensten Branchen Wagnis- und Wachstumskapital bereitstellen. In einer früheren Abstimmung im Mai 2023 wurde ein Angebot über zwei Milliarden Euro für 12,5 Prozent der Anteile von den Klubs noch abgelehnt.

Wie ist die Abstimmung verlaufen?

Die geheime Abstimmung wurde zu einer Punktlandung mit einem Ergebnis, wie es knapper nicht ausfallen konnte. Von den 36 stimmberechtigten Vereinen votierten 24 für die Beteiligung eines Investors, zehn waren bei zwei Enthaltungen dagegen. Die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit wurde gerade so erreicht. Jetzt können Verhandlungen mit den interessierten Unternehmen aufgenommen werden, ein Vertragsabschluss wird im März 2024 erwartet.

Wie soll der Geldsegen verwendet werden?

Der größte Anteil der zu erwartenden Milliarde soll der Verwaltung der DFL zugutekommen. Es ist vorgesehen, 600 Millionen davon in die Hand zu nehmen, um die Digitalisierung innerhalb der DFL voranzutreiben. Zudem sollen laut Steffen Merkel, dem Co-Geschäftsführer des eingetragenen Vereins, neue Perspektiven und Formate entwickelt werden, um die Fanbindung zu steigern.

Weitere 300 Millionen sind dazu gedacht, um sie an die Vereine auszuschütten. Damit sollen die zu erwartenden Mindereinnahmen, die der Deal mit sich bringt, ausgeglichen werden.

Die restlichen 100 Millionen fließen in einen Topf, um Werbereisen der Bundesligisten ins Ausland zu finanzieren. Die DFL erhofft sich damit, die Bundesligen im Ausland bekannter zu machen. Dieses Konzept wird auch von der englischen Premier League verfolgt. So nahmen in den Vereinigten Staaten im Juli sechs englische Teams an den sogenannten “Summer Series” teil.

Rote Linien für die Investoren

Die Klubs wurden vor der Abstimmung von der Geschäftsführung der DFL umfassend über die Sachlage informiert. Dabei wurden mehrere “Rote Linien” gezogen, welche der zukünftige Investor nicht übertreten darf.

So ist es nicht vorgesehen, dass Hoheitsrechte abgetreten werden. Es wurde festgelegt, dass es kein Mitbestimmungsrecht geben wird, das einen Einfluss gleich welcher Art auf die Spiele im Ausland betrifft. Auch im Bereich der Spielplanung und der Anstoßzeiten ist keine Einmischung erlaubt. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit fallen alle Rechte an die DFL e.V. zurück.

Die Fans sind sauer

Der Investoren-Deal kommt bei einem großen Teil der Fangemeinschaft nicht gut an. Schon seit Monaten werden in den Stadien während der Spiele regelmäßig Banner ausgerollt, die die DFL aufs Schärfste kritisieren.

Die Anhänger, von denen der Profifußball in Deutschland schließlich lebt, monieren, dass sie von den Gesprächen ausgeschlossen wurden. Außerdem wird befürchtet, dass die Bundesligen mit zunehmender Kapitalisierung gegen die Premier League keine Chance haben werden. Letztendlich wird der Geschäftsleitung nicht abgenommen, dass die DFL die 600 Millionen für die eigene Modernisierung nicht selbst aufbringen könnte.