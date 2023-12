Cool wie in London: Riesenrad in Stuttgarts Stadtmitte

AK 4711

Das „Sky Lounge Wheel“ ist 58 Meter hoch und besitzt 40 Gondeln mit Platz für je 8 Leute

Acht Euro Eintritt kostet der Spaß. Personen unter 1,40 Meter zahlen sechs Euro. Ein gigantischer Ausblick über Stuttgart und darüber hinaus lockt, den man sonst nirgendwo bekommt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. 2021 und 2022 war das Riesenrad eine beliebte Attraktion in der Stadtmitte. In Corona Zeiten musste man damals noch Maske tragen bei der Fahrt. Stuttgart reiht sich mit der Aktion immer am Jahresende in die Tradition von Städten wie London und Wien ein, die ganzjährig ein Riesenrad am Drehen haben.

Abends ist das Riesenrad, das man in Stuttgart sonst nur vom Volks- und Frühlingsfest her kennt, äußerst beliebt. Lange Warteschlangen beweisen dies.

Vor dem Neuen Schloss hat das Sky Wheel eine besonders eindrucksvolle Kulisse erhalten. Vom 27. Oktober bis 7. Januar 2024 ist das Riesenrad für Besucher geöffnet. Stuttgarts Rathaus-Spitze setzt sich Jahr für jahr dafür ein, dass das Rad in der Stadtmitte wieder aufgestellt wird. „Symbol der Zuversicht“ nennt es Stuttgarts OB Dr. Frank Nopper.

Die 40 Gondeln sind räumlich geschlossen und bieten so Schutz vor Regen und Kälte. Zudem sind sie voll verglast so dass jeder der acht Personen, die in eine Gondel passen, gute Sicht auf Stuttgarts Stadtmitte haben.

„Der hochmoderne Antrieb durch acht frequenzgesteuerte Getriebemotoren verleiht der Fahrt im Sky Lounge Wheel eine unvergleichliche Laufruhe“, steht auf der Homepage von Betreiber Oscar Bruch, „die Fahrgäste haben das Gefühl zu schweben“.

Bei der Expo in Hannover im Jahr 2000 ist das Sky Lounge Wheel zur weltweiten Berühmtheit geworden. Die opulente Beleuchtung erfolgt durch 1200 Meter Neonröhren und etwa 50 000 Brennstellen, überwiegend in energieeffizienter LED-Technik.

Geöffnet von 11 bis 21 Uhr. Freitags und Samstags sogar bis 22 Uhr. Eintrittskarten gibt es nur vor Ort, im bunten Kassenhäuschen am Boden des Riesenrads. Im Internet kann man keine Karten im Vorverkauf erwerben.

Mehr Infos über die Öffnungszeiten und Sonderöffnungszeiten hier im Internet:

https://stuttgart.riesenrad.info/informationen/