Stuttgart als Gastgeber der UEFA EURO 2024

Stuttgart. Nach der Auslosung der Gruppen für die UEFA EURO 2024 in Deutschland steht fest, dass Stuttgart einer der zehn Gastgeber der Spiele sein wird. In Stuttgart werden die Mannschaften Slowenien, Dänemark, Ungarn, Schottland, Belgien und Deutschland aufeinandertreffen. Die Stadt präsentiert sich als besonderer Gastgeber mit Public Viewing, dem EURO 2024 Festival und einem vielfältigen Kulturangebot.

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 findet die UEFA EURO 2024 statt, und Stuttgart wird dabei im Mittelpunkt des Interesses der Fußballfans aus ganz Europa stehen. Unter dem Motto „Die ganze Stadt ein Stadion“ wird die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg Besucher aus dem In- und Ausland begeistern.

Das Motto spielt auf die einzigartige „Arena-Topografie“ Stuttgarts an, mit seinen Weinbergen und Hügeln, die die Innenstadt umgeben. Es bezieht sich auch auf die Leidenschaft der Stuttgarter für den Sport. Die „Heim-EM“ knüpft an vergangene Sporthighlights an, wie die Leichtathletik-WM im Jahr 1993, bei der Massen von Menschen im Stadion mit mitreißenden La-Ola-Wellen begeistert wurden. Im Jahr 2006 wurde Stuttgart zur Stadt des Sommermärchens, als die deutsche Nationalmannschaft hier den dritten Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft gewann.

Die Gäste und Fußballfans dürfen sich auf ein einzigartiges Erlebnis freuen. Die Fan Zone auf dem Schlossplatz, mitten im Herzen der Stadt, bietet Platz für 30.000 Menschen und verspricht eine elektrisierende Atmosphäre. Hier können die Fans auf großen Leinwänden alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 verfolgen, mit ihren Mannschaften mitfiebern und sie feiern. Darüber hinaus gibt es täglich auf dem Marktplatz sportliche Aktivitäten für Groß und Klein im Rahmen des Public Viewings.

Der Karlsplatz steht unter dem Motto Kultur und auf dem Schillerplatz wird Kulinarik geboten. Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper sagt: „Wir wollen mit der UEFA EURO 2024 das Gemeinschaftsgefühl und die Sportbegeisterung steigern, vor allem aber sind wir eine gastfreundliche, eine sport- und fußballbegeisterte Stadt. Das möchten wir zeigen und damit