Pop-Up im Gerber: „Spreadcella“ mit Nuss-Naschereien

Unplash / Toa Heftiba

Noch bis Ende Dezember gibt es hier leckere Nuss-Kuchen, Nusslatte und Nussmus

Das Gerber ist neben dem Milaneo eins der zwei modernen Kaufhäuser in Stuttgart. Hier gibt es bis Ende des Jahres noch einen Pop-Up-Store, den man schnell noch besuchen sollte, um sich mit Nuss-Leckereien (über die Feiertage) einzudecken.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Lara-Celina Nocella ist die Inhaberin des „Spreadcella“. Sie hat leckere Nuss-Lebensmittel in ihrem Sortiment. Im Kaufhaus Gerber in der Stadtmitte beheimatet – und zwar noch bis Ende Dezember 2023 – lädt der Shop alle Schleckermäuler zum Schauen und Kaufen ein. Vom 1. bis 30. Dezember war der laden nur am Start. Oder immerhin, weil Pop-Up-Stores oft nur die Nachfrage testen und bei Erfolg, läßt man sich woanders dauerhaft nieder.

Nusscremes sind der Hauptbestandteil des Laden – und alles was man daraus machen kann. Ein Pop-Up-Store hat nur eine begrenzte Verweildauer – das „Fluxus“ war bekannt dafür (Calwer-Passage). Auch Nuss-Kuchen kann man hier kaufen und dann zuhause zur „Tea-Time“ verzehren.

Auch Erdnuss-Butter, vegane Aufstriche und vieles mehr ist im Angebot.

Mehr Infos wie immer im Netz: https://www.spreadcella.com/