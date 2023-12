Herrenberg: Rattenplage – wie im Mittelalter 

Simon / Pixabay

Die Stadt hat ein Nagerproblem – Ursache ist zu viel herum stehender Müll

In Esslingen läuft derzeit der Mittelaltermarkt, in Herrenberg gibt es ebenso „Mittelalterliches“: Ratten sind überall! An einer Grundschule fällt deshalb vermehrt Unterricht aus.

Von Alexander Kappen

Herrenberg. Der Bahnhof ist ein Hotspot für die Ratten und auch die Pfalzgraf-Rudolf-Grundschule. Die Stadt hat sich Hilfe geholt. Schädlichngsbekämpfer zeigen derzeit Mitarbeitern vom Tiefbauamt wie man die Ratten bekämpft.

Zunächst muss man die Bestände statistisch einschätzen können, um dann Giftköder und anderes einzuleiten. Gullideckel werden derzeit entfernt, um dort dann Messgeräte einzubringen, die die Rattenbestände zählen.

Auch das Bundesumweltamt hilft mit. Die Kampagne „KaRMa“, die „Kampagne für ein nachhaltiges Ratten-Managment“ unterstützt die Stadt Herrenberg. Wegen der Ratten sind in der betroffenen Grundschule derzeit viele Klassenzimmer gesperrt. Dort gibt es vermehrten Rattenbefall und für die Schüler fällt Unterricht aus.

Nur im Obergeschoss findet der Unterricht statt. Im EG wurden immer wieder Ratten gesichtet, Schüler kreischten… Schädlingsbekämpfer legen derzeit in der Schule Giftköder aus. Auch deshalb dürfen die Kids den Bereich dort nicht betreten…