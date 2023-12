Bundesweites Ärzte-Sprechzeiten-Ranking: Stuttgart ist vorletzter Platz

Photo by Marcelo Leal on Unsplash

Im Vergleich zu anderen Städten schneidet Stuttgart in Bezug auf die Sprechzeiten eher schlecht ab. Die Ärzte in der baden-württembergischen Landeshauptstadt haben durchschnittlich nur 30,3 Stunden pro Woche geöffnet.

Von Dirk Meyer (kai)

Das bedeutet, dass die rund 634.000 Einwohner von Stuttgart bis zu 2 Stunden weniger pro Woche bei ihren Ärzten vorsprechen können als beispielsweise Patienten in Düsseldorf (32,3 Stunden) oder Frankfurt am Main (31,6 Stunden). Dies Informationen wurde durch eine aktuelle Auswertung von www.oeffnungszeitenbuch.de bereitgestellt.

Wie der Seitenanbieter weiter bekannt gibt, haben die Bürgerinnen und Bürger, egal ob es um die Grippesaison, einen Zahnarztbesuch oder ein Hautscreening geht, in Stuttgarteher wenige Möglichkeiten. Durchschnittlich haben die Praxen in Stuttgart an Werktagen lediglich 6 Stunden geöffnet. Nur Leipzig mit 5,8 Stunden pro Tag hat schlechtere Öffnungszeiten.

Im Gegensatz dazu schneidet Düsseldorf mit 6,5 Stunden pro Tag deutlich besser ab. „Die halbe Stunde zusätzlich pro Tag dürfte sich zumindest bei der Vergabe von Terminen und den Warte- und Behandlungszeiten bemerkbar machen“, sagt Dominik Jaworski, Geschäftsführer der 1337 UGC GmbH, die www.OeffnungszeitenBuch.de betreibt.

Die Internetseite gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern von Informationen rund um die Öffnungszeiten von Einrichtungen und erfasst insgesamt 62.744 Arztpraxen.

Auch in Bezug auf die Ärztedichte ist Stuttgart kein Spitzenreiter. Auf 1.000 Einwohner kommen dort knapp 1,8 Ärzte. Das bedeutet, dass die Stadt schlechter versorgt ist als beispielsweise Leipzig mit 2,7 Ärzten oder Berlin, wo sich sogar 3 Ärzte um 1.000 Patienten kümmern. Die geringste Ärztedichte verzeichnen jedoch Dortmund und Köln mit nur rund 1,2 Ärzten pro 1.000 Einwohner.

Städte: Durchschnittliche wöchentliche Sprechzeiten:

-Düsseldorf: 32,32 Stunden

-Frankfurt am Main: 31,55 Stunden

-München: 31,41 Stunden

-Dortmund: 31,32 Stunden

-Berlin: 31,06 Stunden

-Köln: 31,05 Stunden

-Hamburg: 30,76 Stunden

-Stuttgart: 30,33 Stunden

-Leipzig: 28,9 Stunden