Esslinger Weihnachtsmarkt: Der Mitmach-Stand „KnobiBrot“ 

Hier kann man sich seinen Vollkornfladen selbst belegen

Im Gegensatz zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist der Esslinger klein und fein und voller Überraschungen. Der MitmachStand KnobiBrot dient auch als Treffpunkt.

Von Alexander Kappen

Esslingen am Neckar. Die mittelalterlichen Gestalten machen den Esslinger Markt einzigartig. Auch die Stände sind voller Überraschungen. Neu ist auf dem Markt neben dem WunschpunschöStand mit Kaminzimmer auch der „KnobiBrot-Stand“ aus Bayern. Knoblauch-Brotfladen dienen hier als Grundlage. Jeder Besucher kann sich dann heraussuchen was er drauf haben will. Er belegt sich seinen Fladen selbst. Weissweinkraut, mittelalterlich anmutende Gewürze, Tomatencreme, Gemüse aller Art und vieles mehr.

„Hier kann der Kunde selbst bestimmen und hat so eine Freiheit“, teilt mir die Mitarbeiterin mit, die eine Brille mit einem runden und einem quadratischen Brillenglas hat. „Ein Künstler hat dies designt“ teilt sie mir mit.

Der Stand ist am Wochenende von Kunden überlaufen worden, die sowas noch nicht oft gesehen haben. Man trifft sich hier in Gruppen und führt Gespräche…

Auch unser Video zeigt den tollen Mittelaltermarkt in all s einer Pracht:

