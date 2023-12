Esslinger Weihnachtsmarkt: Unterwegs am Hanf Essens-Stand und live beim Metallica-Cover

Bereits mittags zeigt sich der Mittelaltermarkt von seiner besten Seite

Mitten auf dem Hafenmarkt schmetterte eine Musikband live auf der Bühne einen Cover Song in Mittelalter Style hin.

Von Alexander Kappen

Esslingen am Neckar. Die mittelalterlichen Gestalten machen den Esslinger Markt einzigartig. Die New York Times wählte den Markt vor kurzem unter die schönsten 10 Weihnachtsmärkte Europas. Der Stuttgart Journal Reporter war in der Region Stuttgart unterwegs und zwar auf dem Esslinger Mittelaltermarkt, auf den die Stuttgarter ebenso stolz sein können. Rund 180 Stände locken die Gäste an. Toll ist auch der „Wunschpunsch-Stand“ (Hafenmarkt) mit Kaminzimmer, das Wettergeschützt zum Aufwärmen einlädt.

Bei der „Hanf Beckerey“ gab es leckere warme Mahlzeiten mit Hanf-Samen und -Blättern. Beim Hafenmarkt blieben die Besucher im Schneeregen bei der Musikbühne stehen. Dort spielte eine Band einen Metallica-Cover-Song.

Hier das Video auf unserer beliebten YouTube-Kanal:

https://youtu.be/uqu0PU8Y8iE