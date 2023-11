Deutscher Kurzfilmpreis geht nach Ludwigsburg

XANH / Filmakademie Baden-Württemberg

Beeindruckender Animationsstreifen XANH überzeugt Juroren

Gestern Abend, am 23. November 2023, vergab Kultur- und Medienministerin Claudia Roth in Hamburg den renommierten Deutschen Kurzfilmpreis. In der Kategorie „Filme in animierter Form mit einer Spieldauer von maximal 30 Minuten“ konnte sich das Werk XANH (Regie: Thi Dang An Tran, Produktion: Sylvia Jorde) aus Ludwigsburg gegen die Konkurrenz durchsetzen. Der Animationsfilm ist eine Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg (FABW) und der Deutsche Kurzfilmpreis gilt als die bedeutendste Auszeichnung dieser Art in Deutschland.

XANH eröffnet in den Räumlichkeiten eines asiatischen Fast-Food-Restaurants, in dem Duy Em und ihr Vater Ba eine Gesprächssituation über Diskriminierung führen. Während des Dialogs stellt Duy Em ihrem Vater die Frage, warum dieser keine Gegenmaßnahmen gegen rassistische Anmerkungen ergreift. Seine Antwort entführt beide in seine Vergangenheit als „Boatpeople“ in Vietnam. Im Vietnamesischen bedeutet „Xanh“ sowohl grün als auch blau. Somit symbolisiert der Filmtitel die unterschiedlichen Sichtweisen der Protagonisten – der kindlich-naive und privilegierte Blick Duy Ems trifft auf die reale Lebenserfahrung ihres Vaters.

Das Team hinter XANH ist überglücklich über die Auszeichnung: „Wir sind dem preiswürdigen Interesse an XANH dankbar und freuen uns, mit unserem Beitrag zu einem so bedeutenden Thema zur Sichtbarkeit beitragen zu können.“

Während ein Großteil des Teams mittlerweile am Animationsinstitut der FABW studiert, wurde XANH bereits im zweiten Studienjahr im Fach Filmgestaltung produziert. Dieser Aspekt wird auch von Prof. Thomas Schadt, dem Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg, besonders hervorgehoben:

„Der Deutsche Kurzfilmpreis zählt zu den herausragendsten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche. Eine derartige Auszeichnung bereits so früh im Studium zu erhalten, stellt zweifelsohne eine beeindruckende Leistung dar. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team hinter XANH!“

Der Deutsche Kurzfilmpreis ist die bedeutendste und zugleich höchstdotierte Auszeichnung im Bereich der Kurzfilme in Deutschland. Seit 1956 ehrt und fördert der Preis Filmschaffende des Landes. Im Jahr 2023 erhielten die Nominierten 15.000 Euro, und für die Gewinner stellte die Bundesregierung sogar bis zu 30.000 Euro zur Verfügung. Als Sieger des Deutschen Kurzfilmpreises qualifiziert sich XANH darüber hinaus für die Auswahl bei den Academy Awards – The Oscars.