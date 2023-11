Esslingen: Kau-Leckerlies für die „treuen Lieblinge“

mrsemilyhopper / cc0 / Pixabay

Sina Gieras produzierte bisher in Bayern Tierfutter – nun will sie das in Region Stuttgart tun

In deutschen Haushalten leben rund 10 Millionen Hunde (und 15 Millionen Katzen). Ein riesiger Mark. Sina ist im Onlinemarkt tätig und arbeitet mit Petfluencern (Influencer für Tiere) zusammen. Ihre Kauartikel bestehen zusammen aus Schweinsohren auf denen die Hunde dann genüsslich herumkauen können wie die Menschen auf Kaugummis.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Frieda und Ella heißen die beiden schwarzen Terrierwelpen, die Sina Gieras besitzt. Gemeinsam mit ihrer Mutter machte sie sich Gedanken wie man die abwechslungsreich ernährt.

Die studierte Betriebswirtin lernte auf einer Wanderung in Bayern einen Metzger kennen, der in Rente gehen wollte. Seit sechs Jahren läßt sie nun in Bayern Kauartikel aus Nasen, Ohren und Kopf herstellen. Sie will aber nicht verraten wo genau das alles produziert wird.

Nun will sie nach Esslingen ihre Produktion verlagern. „Friella“ ist der Markenname. Der setzt sich aus den Namen ihrer beiden Hundelieblinge zusammen. 2022 wurde 1,8 Milliarden Euro für Hundefutter ausgegeben.

Der Markt ist riesig und umkämpft. Sina hat sich dem Onlinemarkt verschrieben. Sie arbeitet mit Petfluencern zusammen, das sind Influencer, die sich den Tieren verschrieben haben.

(friella-kauartikel.de)