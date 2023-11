Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Vorfreude auf den Partystand 

Am Alten Schloss baut Brigitte Becker wieder ihre Almhütte auf

Jedes Jahr schaut der Reporter beim Partystand mit dem sprechenden Elch auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt vorbei.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Am 29. November geht’s los. Der Weihnachtsmarkt in der Schwabenmetropole öffnet seine Tore. Auch der Partystand von Brigitte Becker wird dann aufgebaut sein. In Heilbronn lagert er das gesamte Jahr auf einem Parkplatz und wird zum Volksfest und Weihnachtsmarkt dann in Stuttgart aufgebaut.

In der urigen Hütte am Alten Schloss gibt es die neuesten Glühwein Kreationen. 50 Sitzplätze gibt es innen und nochmal genau soviel draußen, denn es herrscht immer ein großer Andrang bei der Almhütte.

Menschen aus aller Welt treffen sich hier um gemeinsam zu feiern und Glühwein zu trinken. Hier ein Video aus den Vorjahren aus dem beliebten Stuttgart Journal YouTube-Kanal:

