Neckar Käpt´n: Wilde Techno-Party an Deck

Neckar Käpt ́n

Am Samstag wurde ab 19 uhr abgeravet bei freiem Eintritt

Am Stamm-Anlegesteg an der Wilhelma ging es am vergangenen Wochenende rund. Die Personenschifffahrt Berta Epple lud zur Techno-Feier.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Vier Stunden lang ravten rund 50 Gäste zu Beats von den DJS Jens Herzberg & DJ Cube und Special Guest ab. Die Musikexperten verwöhnten das junge und jung gebliebene Publikum mit den heißesten Techno Classics und Tech House Beats. Normalerweise fährt das Neckar Käptn Boot bei Parties auf dem Neckar. Am Samstag jedoch wurde nur im Heimathafen mit Blick auf den Neckar in Bad Cannstatt abgefeiert. Im nächsten Jahr sind wieder drei Techno Parties angesetzt, allesamt dann aber fahrend auf dem Stuttgarter Fluss.

„Mehr Spaß am Fluss“ war geboten bei der Technoparty bis 23 Uhr. Man konnte unter Deck und auf Deck tanzen, mitwippen oder die Ausssicht aufs Gewässer genießen. Nicht mir dabei war DER Neckar Käpt´n: Den Pressesprecher Heiko Volz hatten wir interviewt in einem Stuttgart Journal Video, das bereits knapp 1000 Klicks erreicht hat.

