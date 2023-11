Flughafen Stuttgart: Masterplan gibt vor – bis 2040 klimaneutral

Daniel Kist / Pexels

Bericht für 2022 zeigt Fortschritte bei Klimastrategie STRzero – Emissionen seit 1990 um 44 % niedriger

Stuttgart. Die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) hat kürzlich ihren Bericht für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Dieser bietet dieser den Einblick in die Entwicklung des Flughafens, der sich nach eigenen Angaben das Ziel gesetzt hat, langfristig einer der „leistungsstärksten und nachhaltigsten Flughäfen Europas“ zu sein.

Von Dirk Meyer

Unter dem Titel „Steady.“ wurden bei diesem Bericht Fortschritte in Bezug auf seine Klimastrategie STRzero verzeichnet. Laut den geprüften Umweltdaten des Flughafens ist er dem Ziel, null Emissionen zu erreichen, im vergangenen Jahr einen großen Schritt nähergekommen. Doch das Ziel ist ehrgeizig. Immerhin geht aus dem Bericht auch hervor, dass die Einsparungen im Vergleich zu heute mit noch 9.003t CO2 weniger zu veranschlagen sind – und dies jährlich. Die Null-Emmisionen zum Jahr 2040 entspricht zudem den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg.

Bis heute wurden insgesamt 44 % der notwendigen Reduktion im Vergleich zu 1990 erreicht, um den Flughafen bis 2040 netto treibhausgasneutral zu betreiben, so die Zusammenfassung der veröffentlichten Umweltdaten. Als Zwischenziel ist in dem Bericht angegeben, dass die Reduktion bis 2030 verglichen mit 1990 bereits 85 % betragen soll.

Masterplan mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt

Die Strategie STRzero basiert auf dem wissenschaftlich fundierten Masterplan Energie und Klima, der in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) entwickelt wurde. Der Masterplan wurde über mehrere Jahre hinweg erarbeitet und legt in 5-Jahres-Schritten fest, wann welche Klima-Investitionen am Flughafen durchgeführt werden sollten, um eine Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen. So wird beispielsweise, wenn eine Dachsanierung an einem Gebäude ansteht, das Tragwerk gleichzeitig so vorbereitet, dass eine Solaranlage darauf installiert werden kann.

Nach dem heutigen Masterplan geht man davon aus, dass im Jahr 2040 nur noch eine geringe Menge an Emissionen übrig bleibt. Um dieses Problem zu lösen, wird die CO2-Neutralisierung als Lösung vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um den direkten Entzug der gleichen Menge CO2 aus der Atmosphäre, beispielsweise durch die Verwendung von Carbon-Capture-and-Storage-Verfahren.

Der siebte Jahresbericht

Die Flughafen Stuttgart GmbH veröffentlicht jährlich ihre wichtigen Kennzahlen, Projektstände und Zukunftspläne. Mit dem Bericht für das Jahr 2022 legt das Unternehmen bereits zum siebten Mal einen integrierten Jahresbericht vor, der sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle Aspekte beinhaltet.

Besonders erwähnenswert ist auch die Barrierefreiheit des Berichts, der als PDF-Dokument zugänglich ist. Die Flughafengesellschaft scheint zumindest Wert auf Transparenz und Offenheit zu legen, indem sie ihre Informationen in einem leicht zugänglichen Format zur Verfügung stellt.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Flughafen Stuttgart in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird und ob es ihm gelingt, seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Jedoch ist es ermutigend zu sehen, dass er bereits jetzt positive Fortschritte in Richtung einer nachhaltigen Zukunft macht.

Hintergrund zu den geprüfen Daten

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss der FSG für das Geschäftsjahr 2022 geprüft. Dabei wurden der zusammengefasste Lage- und Konzernlagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden überprüft. Die unabhängigen Abschlussprüfer haben der FSG eine uneingeschränkte Bestätigung erteilt, die auf den Seiten 82 bis 85 des Berichts zu finden ist.

Im Rahmen der jährlichen Umwelterklärung haben die akkreditierten Umweltgutachter Prof. Dr.-Ing. Jan Uwe Lieback (DE-V-0026) und Brane Papler (DE-V-0425) von der GUT Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH (DE-V-0213) die Angaben im vorliegenden Bericht zum Umweltmanagementsystem nach EMAS 1221/2009 validiert.