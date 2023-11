Einbruch im Einzelhandel BW: Umsatzrückgang in den ersten drei Quartalen 2023

CC0 / Pixabay / Antranias

Der Einzelhandel in Baden-Württemberg musste in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 einen erheblichen Umsatzrückgang hinnehmen. Laut vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg lag der reale Umsatz in diesem Zeitraum um 4,3 % unter dem Wert des Vorjahreszeitraums.

Von Dirk Meyer (kai)

Es handelt sich hierbei um einen bereinigten Wert, der die Preisentwicklung berücksichtigt. In nominaler Betrachtung, also ohne Preisbereinigung, konnte jedoch ein kleines Plus von 2,3 % verzeichnet werden. Die Differenz zwischen dem nominalen und dem realen Umsatz spiegelt das gestiegene Preisniveau im Einzelhandel wider.

Auch deutschlandweit verzeichnete der Einzelhandel in den ersten drei Quartalen 2023 einen Umsatzrückgang. Laut vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes ging der Umsatz real um 4,0 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück (nominal +2,7 %).

Neben dem Umsatzrückgang war auch ein Rückgang bei der Zahl der Beschäftigten im baden-württembergischen Einzelhandel zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahm die Zahl um 0,2 % ab.

Auch im September 2023 setzte sich der rückläufige Trend im baden-württembergischen Einzelhandel fort. Der reale Umsatz lag um 4,1 % unter dem Wert des Vorjahresmonats. Mit Ausnahme des Monats Juni 2023 verzeichnete der Einzelhandel in Baden-Württemberg nun bereits seit über einem Jahr geringere Umsatzzahlen als im jeweiligen Vorjahresmonat. In nominaler Betrachtung zeigte sich ein Minus von 0,7 %.

Auch deutschlandweit war ein Umsatzrückgang im Einzelhandel zu beobachten. Laut vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes ging der preisbereinigte Umsatz im September 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,6 % zurück. In nominaler Betrachtung betrug der Rückgang 0,9 %.

Besonders betroffen waren im September 2023 sowohl der Einzelhandel mit Lebensmitteln als auch der Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln in Baden-Württemberg. Im Einzelhandel mit Lebensmitteln ging der Umsatz preisbereinigt um 0,4 % zurück, während er nominal um 6,1 % stieg. Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln betrug der Umsatzrückgang real 6,4 % (nominal -5,1 %).

Innerhalb des Einzelhandels mit Nicht-Lebensmitteln war der größte Rückgang im Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren zu verzeichnen, mit einem Minus von 14,0 % in realen Werten (nominal -13,4 %). Auch im Einzelhandel mit Möbeln, Hifi und IT sowie im Einzelhandel mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf waren deutliche Rückgänge zu verzeichnen, nämlich jeweils 7,8 % in realen Werten.

Tabelle 1

Umsatzentwicklung im Einzelhandel Baden Württembergs im September 2023*) Einzelhandel Real

(preisbereinigt) Nominal

(nicht preisbereinigt) Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in %1) Insgesamt −4,1 −0,7 mit Lebensmitteln −0,4 +6,1 mit Nicht-Lebensmitteln −6,4 −5,1 Büchern, Schreibwaren, Bürobedarf +0,9 +2,6 Möbeln, Hifi und IT −7,8 −5,0 Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten, Baubedarf −7,8 −4,5 Textilien, Bekleidung, Schuhen, Lederwaren −14,0 −13,4 *) Vorläufige Ergebnisse. 1) Berechnet auf Basis der Absolutzahlen.Datenquelle: Monatserhebung im Einzelhandel, Basisjahr 2015.© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023