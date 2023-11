Esslinger Weihnachtsmarkt startet früher als sonst 

Bald kommen wieder die mittelalterlichen Gestalten in die 100 000 Einwohner-Stadt

Eine Million Besucher kommen normalerweise auf den Esslinger Weihnachtsmarkt aus aller Welt. Das sind 10 Mal so viel wie die Stadt Einwohner hat.

Von Alexander Kappen

Esslingen am Neckar. Die vorweihnachtliche Märchenwelt auf dem Esslinger Marktplatz und Hafenmarktbeginnt in diesem Jahr etwas früher als geplant. Gaukler, Feuerspucker, Künstler, Handwerker und Bogenschützen – all diese kommen wieder in die Mittelalterstadt und sorgen für das Highlight des Esslinger Event-Jahres. Für viele ist der Esslinger Weihnachtsmarkt der schönste in der Region Stuttgart. Was den Stuttgarter Weihnachtsmarkt nicht schmälern soll. Der hat auch seine Stärken mit gemütlichen Stehrunden im wilden Treiben zum Beispiel oder dem Partyhütten-Stand am Alten Schloss.

70 Künstler sind am Start, der Badezuber, und auch das Mäuseroulette kommt wieder nachdem es letztes Jahr ausgefallen war, weil die Mäuse die Pandemie nicht überlebt hatten. Geplant hatte man erst ab Ende November zu öffnen, aber nun findet der Budenzauber vom 23. November bis 21. Dezember ist der Markt statt. Von 11 bis 20.30 Uhr. Freitags und Samstags bis 21.30 Uhr. Auch der bewährte Terrorschutz mit Zufahrtsblockaden werde wieder angewandt, so der Veranstalter. Man kann sich auf ein hoffentlich friedliches Weihnachtsfest freuen, das in Esslingen als märchenhafte Welt in Erscheinung tritt. Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt (esslingen-info.com)