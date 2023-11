Behörden-Ranking: Stuttgart auf Platz 31 von 40

Der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg (VSVBB) hat zum fünften Mal Behörden in Deutschlands 40 größten Städten untersucht, um herauszufinden, wo Bürgern die Behördenarbeit vor Ort besonders gut gefällt, und wo nicht. Im Rahmen der Untersuchung wurden online veröffentlichte Bewertungen von Behörden herangezogen, in denen Ausweis- und Meldeangelegenheiten erledigt werden können.

Von Dirk Meyer (KAI)

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass die Bürger in Bielefeld am zufriedensten mit der Behördenarbeit vor Ort sind. Hier konnte die höchste Gesamtbewertung mit durchschnittlich 4,11 von 5 möglichen Sternen erzielt werden. Im Gegensatz dazu landete Mönchengladbach am Ende der Liste mit einer Gesamtbewertung von lediglich 2,4 Sternen, was auch den letzten Platz unter allen 40 Städten bedeutete.

Stuttgart: Platz 31 von 40 untersuchten Städten

Die durchschnittliche Bewertung aller Stuttgarter Behörden betrug laut der Analyse 3,19 von 5 möglichen Sternen. Somit liegt diese Bewertung unter dem bundesweiten Durchschnitt von 3,62 Sternen. Mit Platz 31 im Gesamtranking hat Stuttgart weiterhin Potenzial zur Verbesserung der Behördenarbeit vor Ort. Insgesamt wurden 102 Stuttgarter Behörden untersucht, wobei das Amt für öffentliche Ordnung als beliebteste Behörde in Stuttgart hervorging. Es erreichte eine durchschnittliche Bewertung von 4,1 von 5 möglichen Sternen.

Im Vergleich der Einzelbehörden schnitt das Bürgerbüro Plieningen am schlechtesten ab. Aufgrund personeller Engpässe musste das Büro derzeit geschlossen werden. Die durchschnittliche Bewertung des Bürgerbüros lag bei lediglich 2,1 Sternen. Allerdings gibt es in Stuttgart auch Behörden, die sehr gut bewertet wurden. So erreichte beispielsweise das Standesamt Degerloch eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 Sternen.

Das Behörden-Ranking des VSVBB zeigt, dass es in der Stadt Stuttgart noch Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Behördenarbeit vor Ort gibt. Es ist wichtig, dass Behörden auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen und eine effiziente Bearbeitung der Anliegen gewährleisten. Die Untersuchungsergebnisse können hierbei als Impuls zur Optimierung der Behördenarbeit dienen.