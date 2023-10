Wirklich dreist: Vier Teenager klauen Lastwagen

Am vergangenen Wochenende fuhr ein 17-Jähriger den Riesentonner verbotenerweise herum

Unklar ist wie das Quartett der Diebe den Lkw gestartet haben – Denn einen Fahrzeugschlüssel besaßen sie nicht.

Von Alexander Kappen

Neuhausen. Eine Ortschaft weiter wie der Flughafen auf den Fildern befindet sich die selbstständige Gemeinde Neuhausen. Hier ist es super schön, viel Natur, viele Felder, sehr ruhig – bis auf den Fluglärm…

Ruhig ging es hier am vergangenen Wochenende – genauer in der Nacht von Samstag auf Sonntag – auch nicht zu. Denn vier junge Freunde kamen auf die Idee, einen abgestellten Lastkraftwagen zu stehlen. Der Mercedes-Atego 7,49 Tonnen stand in der Schurwaldstraße. Die vier Jungs starteten das Fahrzeug und fuhren damit durchs Neuhausener Industrie- und Wohngebiet.

Dabei rammte der 17-jährige Fahrer einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw und fuhr mehrfach gegen den Bordstein, was dem gestohlenen LKW sicherlich nicht sonderlich gutgetan hat… Die hinzu gerufene Polizei sperrte im Bereich Albstraße die Fahrbahn ab, um die Weiterfahrt zu verhindern. Als die vier „Lkw-Fahrer“ dies bemerkten, sprangen sie aus dem fahrenden Fahrzeug, um zu flüchten.

Den 17-jährigen Fahrer nahmen die Polizeibeamten fest, seine drei Mittäter flüchteten. Bei der Aktion beschädigte der gestohlene Lkw ein Polizeifahrzeug (10 000 Euro Schaden). Eine Alkoholüberprüfung ergab 1,5 Promille bei dem 17-Jährigen. Er hat keinen Führerschein (auch nicht den auf Probe). Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20 000 Euro.

Der Jugendliche muss den Schaden sicherlich bezahlen und seinen Führerschein kann er wohl auch erst rund ein Jahr später machen (Sperrfrist wird als Strafe verhängt in ähnlichen Fällen).